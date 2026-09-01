Chcesz zrobić z telewizora Smart TV? Pospiesz się, idzie wielka drożyzna

Google postanowił podwyższyć cenę swojego Google TV Streamera 4K. Domyślna kwota na poziomie 99 dol. nie jest już wyznacznikiem dla rynku. Podniesiono ją o 50 dol. - do 149 dol. (ok. 560 zł). Zmiana ta z czasem dotknie również inne rynki. Tanio nie było, a będzie tylko drożej.

Google TV Streamer podrożał o 50 proc. - najlepiej kupować, zanim będzie za późno

Producenci tacy jak Apple czy Google muszą obecnie mierzyć się z trudną sytuacją na rynku pamięci, które ze względu na ogromne zainteresowanie sztuczną inteligencją mocno podrożały. W efekcie elektronika użytkowa wykorzystująca szybką pamięć drożeje - producenci przerzucają wyższe ceny modułów na klienta. Wystarczy spojrzeć na najnowsze telefony, które są wyraźnie droższe niż w ubiegłym roku (w tym modele z serii Pixel od Google).

Tak jak można się było spodziewać, inne kategorie sprzętu, w tym przystawki Smart TV, również zaczynają drożeć. Google zwiększył cenę TV Streamera 4K wydanego w 2024 r. do 150 dol. (ok. 560 zł). Gdy podwyżka wejdzie do Europy i dojdzie do tego podatek VAT, urządzenie w oficjalnej dystrybucji może kosztować nawet 600-700 zł.

Cena w Polsce jeszcze się trzyma

Obecnie cena Google TV Streamera w Polsce pozostaje na podobnym poziomie jak w ubiegłych miesiącach - sprzęt w najtańszych sklepach można kupić za ok. 460 zł. Nie wiemy dokładnie, kiedy Google postanowi zwiększyć cenę urządzenia, ale prędzej czy później zmiana może stać się faktem.

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Patrząc na to, jak szybko rosną ceny elektroniki, czekanie wcale tu nie pomoże. Jeśli ktoś planuje zakup, lepiej podjąć decyzję wcześniej. Oczywiście 460 zł za przystawkę do telewizora to niemało, ale Google TV Streamer 4K pozostaje jednym z najlepszych urządzeń tego typu na rynku. Działa płynnie, nie zacina się i idealnie integruje z całym ekosystemem usług Google.

Jest też tańsza opcja - Xiaomi TV Box S 3. gen.

Dla osób, które szukają nieco tańszej alternatywy dobrym wyborem będzie Xiaomi TV Box S 3. generacji. Również oferuje dostęp do systemu Google TV.

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Funkcje są praktycznie takie same, jak w droższym TV Streamerze 4K. Różnica jest głównie w cenie: Xiaomi kosztuje 280 zł. Ta cena niestety również poszła w górę, ponieważ jeszcze niedawno sprzęt można było nabyć za ok. 200 zł.

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