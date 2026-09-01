DLSS 5: Nvidia przestaje tylko "podkręcać" obraz. Zaczyna go współtworzyć
DLSS 5 wchodzi do gry. I to dosłownie - od „Star Wars Zero Company”, przez „Aliens: Fireteam Elite 2”, aż po „Blood of Dawnwalker”. Nvidia odpala największą zmianę w swoim graficznym ekosystemie od czasu premiery ray tracingu.
DLSS 5 to nie jest kolejna iteracja w stylu „więcej FPS‑ów, mniej szumu”. To jest zmiana filozofii. Nvidia oficjalnie przesuwa ciężar z rekonstrukcji obrazu na neural rendering, czyli generowanie części finalnej klatki przez model AI. Firma mówi, że to największy przełom od 2018 r., kiedy na rynek weszły pierwsze gry z ray tracingiem.
Nowy system wykorzystuje kolor i wektory ruchu z każdej klatki, a następnie przepuszcza je przez model, który dodaje fotorealistyczne oświetlenie, poprawia materiały, włosy, tkaniny, skórę - wszystko w czasie rzeczywistym, przy zachowaniu spójności między klatkami.
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To nie jest już „podbijanie rozdzielczości”, a dopisywanie brakujących informacji o świetle i materiale, tak jakby gra była renderowana w wyższej jakości, niż faktycznie jest.
3D-Guided Neural Rendering - nowy fundament DLSS
Najważniejszy element DLSS 5 to 3D-Guided Neural Rendering, debiutujący w NBA 2K27. Nvidia chwali się, że to krok w stronę hollywoodzkiej fotorealistyki w grach.
W praktyce oznacza to, że model AI nie działa już „po ekranie”, jak klasyczne filtry, lecz rozumie scenę 3D - jej geometrię, materiały, światło. Dzięki temu może poprawiać:
- połysk tkanin i metalu,
- odbicia na włosach,
- subsurface scattering na skórze,
- zachowanie światła w dynamicznych scenach.
To jest technologia, która - jeśli zadziała tak, jak Nvidia obiecuje - może być dla grafiki tym, czym DLSS 2 był dla upscalingu: nowym standardem.
Ale jest haczyk: DLSS 5 to technologia dla RTX 50
NVIDIA nie owija w bawełnę: DLSS 5 jest projektowany wyłącznie pod architekturę Blackwell, czyli RTX 50.
Lista oficjalnych kart:
- RTX 5050
- RTX 5060 / 5060 Ti
- RTX 5070 / 5070 Ti
- RTX 5080
- RTX 5090
Na razie brak potwierdzenia, że DLSS 5 trafi na RTX 40 lub RTX 30. To ważne, bo wcześniejsze generacje DLSS zwykle rozszerzały kompatybilność. Tutaj Nvidia milczy - co można czytać jako sygnał, że nowy model AI jest zbyt ciężki dla starszych układów.
Gry z DLSS 5: od Starfielda po Assassin’s Creed Shadows
Lista tytułów wspierających DLSS 5 jest imponująca i obejmuje największe marki branży.
Wśród potwierdzonych gier są:
- Starfield
- Assassin’s Creed Shadows
- Hogwarts Legacy
- Resident Evil Requiem
- Delta Force
- NARAKA: Bladepoint
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- AION 2
- Where Winds Meet
To nie jest niszowa lista. To jest zestaw gier, które będą definiować mainstream PC w najbliższych latach.
Nowe premiery z DLSS: „Star Wars Zero Company”, „Aliens: Fireteam Elite 2”, „Blood of Dawnwalker”
W ostatnich dniach DLSS trafił do kilku nowych tytułów - i to takich, które mają szansę przyciągnąć uwagę polskich graczy.
- Star Wars Zero Company - dostępne już teraz, z DLSS na premierę.
- Aliens: Fireteam Elite 2 - również wystartował z DLSS.
- Crimson Moon - premiera dziś, także z DLSS.
- Blood of Dawnwalker - debiutuje 3 września z DLSS.
- Onimusha: Way of the Sword - także 3 września, z DLSS 4.5.
To pokazuje, że Nvidia nie tylko rozwija DLSS 5, ale utrzymuje szeroką ofensywę w starszych wersjach technologii. DLSS 4.5 nadal jest aktywnie wdrażany - i to w dużych produkcjach.
Co to oznacza dla graczy w Polsce?
Po pierwsze: DLSS 5 będzie wymagał nowego sprzętu. Jeśli ktoś planował przesiadkę na RTX 50, to właśnie dostał mocny argument. Jeśli nie - DLSS 4.5 i 3.5 nadal będą rozwijane, ale bez rewolucji.
Po drugie: gry z DLSS będą pojawiać się coraz częściej. Nvidia ma podpisane umowy z największymi wydawcami - Bethesda, Capcom, Ubisoft, Warner Bros., Tencent, NetEase, NCSOFT.
Po trzecie: DLSS 5 może zmienić sposób, w jaki postrzegamy „jakość grafiki”. Jeśli neural rendering faktycznie zacznie generować brakujące informacje o świetle i materiałach, to różnica między „Ultra” a „AI-Ultra” może być większa niż między 1080p a 4K.
Czy to już „AI‑gaming”? Jeszcze nie. Ale to pierwszy krok.
DLSS 5 nie generuje całych scen. Nie tworzy obiektów. Nie zmienia geometrii. Ale zaczyna ingerować w finalny wygląd gry na poziomie, który dotąd był zarezerwowany dla silnika graficznego i artystów.
Czy to dobrze? Zależy od implementacji. Nvidia zapewnia, że DLSS 5 respektuje wytyczne artystów i pozwala na maskowanie elementów, które nie powinny być modyfikowane. Jeśli twórcy będą z tego korzystać rozsądnie to możemy dostać gry, które wyglądają lepiej bez zwiększania wymagań sprzętowych. Jeśli nie - możemy zobaczyć efekty, które będą „zbyt AI”, zbyt gładkie, zbyt idealne.
DLSS 5 to największa zmiana w grafice PC od lat. Ale nie dla wszystkich
DLSS 5 to technologia, która może zmienić rynek - ale tylko dla tych, którzy kupią RTX 50. Reszta graczy będzie musiała poczekać albo zadowolić się DLSS 4.5.
Nvidia gra va banque: neural rendering ma być nowym standardem. A pierwsze gry - od „Star Wars Zero Company” po „Blood of Dawnwalker” - pokazują, że wydawcy są na to gotowi.
Jeśli miałbym obstawiać: za dwa lata neural rendering będzie tak samo oczywisty, jak dziś DLSS 2. Pytanie tylko, czy gracze zaakceptują, że „fotorealizm” zaczyna być generowany przez model AI, a nie przez silnik gry.
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