MacBook Neo ma nowego rywala. Dobierzesz nawet kolor klawiszy

Pomimo że sytuacja na rynku pamięci okazała się być brutalna dla wszystkich producentów elektroniki, w tym roku rynek laptopów ma dwa duże powody do świętowania. Pierwszym z nich jest premiera MacBook Neo od Apple'a. Drugim są laptopy, które zaprezentowała konkurencja chcąca odbić piłeczkę Apple'a. Jednym z tych laptopów jest Lenovo IdeaPad Vibe, czyli nowa seria komputerów przenośnych, w której producent postawił przede wszystkim na szerokie możliwości konfiguracji, kolorową obudowę i wymienne klawisze.

Lenovo stawia na kolory. IdeaPad Vibe to odpowiedź na MacBooka Neo

Lenovo zaprezentowało IdeaPad Vibe podczas targów IFA 2026 w Berlinie. Nowa seria laptopów zawiera modele w dwóch wariantach rozmiarowych 14- i 15-cali. Producent przygotował również kilka wersji podzespołów, dzięki czemu użytkownik będzie mógł wybrać nie tylko rozmiar urządzenia, ale również procesor, ilość pamięci, pojemność akumulatora czy rodzaj ekranu.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów IdeaPad Vibe jest wygląd. Laptopy będą dostępne w siedmiu kolorach: Chill Blue (ciemnoniebieski), Zen Green (zielony), Spicy Gold (złoty), Radiant Coral (koralowy), Dreamy Violet (fioletowy), Lowkey Grey (szary) oraz Moody Blue (niebieski). Lenovo opracowało paletę we współpracy z Pantone Institute.

Lenovo IdeaPad Vibe

Producent przygotował również dodatkową opcję personalizacji. Klienci będą mogli dokupić wymienne keycapy, czyli nakładki na klawisze, i zestawić je z kolorem obudowy. Lenovo nie ogranicza więc personalizacji wyłącznie do wyboru jednego z wariantów kolorystycznych całego laptopa.

Obudowa może być wykonana w całości z aluminium albo łączyć metal z dwukolorowym polimerowym panelem dolnym. W przypadku wersji 14-calowej masa zaczyna się od 1,3 kg, natomiast wariant 15-calowy waży od 1,5 kg. Maksymalna grubość obu modeli wynosi 14,9 mm.

Dwa procesory i nawet 32 GB RAM-u

IdeaPad Vibe będzie oferowany z procesorami Qualcomm Snapdragon X oraz układami AMD Ryzen AI 400 Series. Warianty ze Snapdragonem korzystają z pamięci wbudowanej w płytę i mogą mieć maksymalnie 24 GB RAM-u. Wersje AMD otrzymają natomiast możliwość rozbudowy pamięci do 32 GB.

Lenovo przygotowało również dwa gniazda na dyski SSD, a maksymalna obsługiwana pojemność wynosi 1 TB. W przypadku wersji AMD także pamięć operacyjną można wymieniać lub rozbudowywać, co odróżnia ją od konfiguracji ze Snapdragonem X. Firma zapowiedziała ponadto modele z procesorami Intela, ale mają one trafić do oferty w późniejszym terminie.

Lenovo zastosuje w IdeaPad Vibe kilka rodzajów ekranów. Warianty 14-calowe mogą otrzymać panel WUXGA OLED, natomiast wersje 15-calowe mogą być wyposażone w ekran OLED o rozdzielczości 2,1K. Panele OLED oferują pełne pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 i będą dostępne w kolorach Moody Blue oraz Lowkey Grey. Alternatywą będą ekrany IPS, w wybranych konfiguracjach obsługujące częstotliwość odświeżania 120 Hz. Lenovo przewiduje również warianty z pokryciem przestrzeni sRGB sięgającym 100 proc.

IdeaPad Vibe oferuje zestaw portów, którego nie znajdziemy w wielu cienkich laptopach konkurencji. Na wyposażeniu znalazły się dwa USB-A, dwa USB-C, HDMI 1.4, czytnik kart microSD oraz gniazdo słuchawkowe. Porty USB-C obsługują między innymi DisplayPort i Power Delivery.

W zależności od konfiguracji laptop może otrzymać akumulator o pojemności 50 lub 65 Wh. Lenovo podkreśla również obecność takich funkcji jak Wi-Fi 6 lub Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.3 lub 5.4.

Za obsługę wideorozmów odpowiada kamera 5 MP z podczerwienią i mechaniczną przesłoną prywatności. Laptop ma także dwa głośniki o mocy 2 W każdy, obsługujące Dolby Audio.

Lenovo ustaliło cenę startową IdeaPad Vibe na 700 dolarów, czyli tyle samo, ile wynosi cena podstawowego MacBooka Neo, jednak póki co brakuje cennika dla Polski. Producent nie podał także szczegółowego cennika poszczególnych konfiguracji - ostateczna cena będzie zależeć między innymi od procesora, ilości pamięci RAM, rodzaju ekranu oraz pojemności baterii.

Modele z AMD Ryzen AI 400 Series mają trafić do sprzedaży w październiku 2026 roku. Wersje wyposażone w Snapdragon X będą dostępne od listopada.

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