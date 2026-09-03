Szukałem promocji i trafiłem na perełkę. Galaxy S25 w cenie średniaka

Mowa o bazowym Galaxy S25 w wersji 12/128 GB. Smartfon półtora roku temu kosztował 4000 zł, a teraz jest prawie dwa razy tańszy. Oznacza to, że zamiast debiutującego kilka miesięcy temu średniopółkowego Galaxy A57 znacznie lepiej wybrać starszy, ale dużo lepszy model. Już tłumaczę szczegóły.

Samsung Galaxy S25 w cenie 2199 zł w T-Mobile bez abonamentu

T-Mobile postanowił uruchomić genialną promocję i obniżyć cenę zeszłorocznegoa Galaxy S25 12/128 GB do 2199 zł (z 2899 zł, o 700 zł). To obniżka o niemal 1/4 wartości, co w przypadku urządzenia z tej półki cenowej robi ogromną różnicę. Ten sam model w popularnych sklepach z elektroniką kosztuje ok. 3000 zł i osobiście trudno mi polecić sprzęt w tej cenie.

Wszystko dlatego, że za niewielką dopłatą do ok. 3300 zł możemy kupić najnowszego Galaxy S26 wyposażonego w lepszą baterię oraz dwukrotnie większą pamięć wbudowaną 256 GB.

Natomiast w promocji T-Mobile opłacalność zeszłorocznego Galaxy S25 to zupełnie inny poziom. W podobnej cenie standardowo możemy kupić najnowszego Galaxy A57, który obecnie kosztuje ok. 2100 zł za wariant 8/256 GB. Tyle że pod każdym względem Galaxy S25 stanowi znacznie lepszy wybór. Fakt, w urządzeniu znajdziemy mniej pamięci, ale pozostałe możliwości są dużo lepsze.

S25 ma lepszy ekran, szybszy procesor o wyższej wydajności, więcej pamięci operacyjnej, dużo lepszy zestaw trzech aparatów oraz lepszą jakość wykonania. Galaxy A57 co najwyżej wygrywa ze sztandarowym modelem wielkością baterii i mocą ładowania (A57 - 45 W, S25 - 25 W), ale w codziennym użytkowaniu nie powinniście tego odczuć. S25 daje wrażenie dużo droższego modelu.

Najlepsze jest to, że promocja T-Mobile nie wymaga kupienia urządzenia w abonamencie. Można zdecydować się na samo urządzenie w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i granatowej. Klient może wybrać jednorazową płatność 2199 zł z góry lub podzielić płatność na 24 raty: przy opłacie na start w wysokości 279 zł miesięczna rata wynosi 80 zł.

Za ok. 2000 zł lepszego telefonu nie znajdziecie.

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