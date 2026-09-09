Najtańszy nowy Samsung na rynku. Warto dać mu szansę?

Łatwo kupić przepłacony telefon, którego możliwości nawet nie wykorzystamy. Większym wyzwaniem jest wybór modelu z niższej półki, który nie będzie irytował już od pierwszego uruchomienia. Samsung słynie z popularnych, budżetowych urządzeń, a nowy Galaxy A07s ma być tego najlepszym dowodem.

Samsung Galaxy A07s to nowy najtańszy smartfon na 2026 r.

Dotychczas najtańszym modelem ze stajni Samsunga był Galaxy A07, wydany pod koniec 2025 r. Samsung postanowił jednak odświeżyć ten model i nieco go ulepszyć. Sprzęt może pochwalić się:

6,7-calowym ekranem LCD o rozdzielczości HD+ (1600 × 720 pikseli) z odświeżaniem 90 Hz;

procesorem MediaTek Helio G99+;

pamięcią operacyjną 4 lub 6 GB oraz wewnętrzną 64 lub 128 GB;

aparatem tylnym: głównym 50 Mpix i czujnikiem głębi 2 Mpix;

aparatem przednim 8 Mpix;

baterią 5000 mAh z ładowaniem 25 W;

gniazdem słuchawkowym 3,5 mm, slotem na kartę microSD, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 oraz USB-C;

klasą odporności IP54.

Co ulepszono względem A07? Przede wszystkim dodano nieco bardziej zaawansowany, podkręcony procesor Helio G99+. Wygląd i wykonanie są takie same. W nowszym modelu jednak już od wyciągnięcia z pudełka znajdziemy nowszy system w postaci Androida 16 z One UI 8.5.

Największą zaletą Galaxy A07s jest 6-letnie wsparcie - aż do Androida 22. W przypadku tak tanich urządzeń konkurencji nie jest to wcale oczywiste. Niektórzy producenci nie oferują ani jednej dużej aktualizacji systemu, ograniczając się wyłącznie do poprawek bezpieczeństwa. Trudno powiedzieć, które podejście jest lepsze. Z jednej strony użytkownik kupujący telefon za kilkaset złotych nie oczekuje najnowszych funkcji, tylko tego, żeby wszystko w miarę dobrze działał. Aktualizacje Androida z czasem wpływają jednak na responsywność urządzenia.

Tanie smartfony Samsunga są niezwykle ważne

Mimo że wśród najpopularniejszych smartfonów na świecie dominują iPhone’y - w drugim kwartale 2026 r. były to modele 17, 17 Pro Max oraz 17 Pro - w rankingu obejmującym 10 najchętniej sprzedawanych smartfonów Samsungi również są wysoko. Poza podium, na czwartym miejscu, znalazł się najlepszy Galaxy S26 Ultra, ale na piątym był już Galaxy A07, a zaraz za nim Galaxy A17 5G.

Ludzie kochają tanie smartfony Samsunga i wcale im się nie dziwię. Dla wielu użytkowników, którzy po prostu chcą zadzwonić, wysłać SMS-a czy wiadomość na WhatsAppie, taki Galaxy A07s jest w zupełności wystarczający. Telefon jeszcze nie jest dostępny w Polsce, więc nie znamy jego dokładnej ceny, jednak należy spodziewać się kwoty na poziomie około ok. 500-600 zł.

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