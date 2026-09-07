Tanie telefony przestają być tanie. Patrz na Samsunga Galaxy A18

W ostatnich miesiącach obserwujemy wyraźne podwyżki elektroniki użytkowej. Drożeje wszystko, co wykorzystuje szybką pamięć DRAM i NAND: smartfony, komputery, konsole, a nawet przystawki Smart TV. Efektem tego jest to, że producenci ograniczają produkcję tańszych i średnipółkowych modeli, które przestają się opłacać. Ceny nawet podstawowych modeli stają się dla wielu użytkowników barierą nie do przejścia.

Samsung Galaxy A18 4G zapowiada się na dobry telefon

Do sieci wypłynęły informacje na temat jednego z najtańszych smartfonów Samsunga z 2026 roku - Galaxy A18 w wersji 4G. Urządzenie pod wieloma względami będzie przypominać zeszłoroczny Galaxy A17 4G. Wygląd nowego modelu mocno nawiązuje do poprzednika: z przodu znajdziemy płaski ekran ze wcięciem na aparat i grubszą dolną ramką.

Z tyłu zobaczymy zestaw trzech obiektywów na pionowej wysepce, a wszystko to zostanie przedzielone ramką z wybrzuszeniem na przyciski boczne: przycisk zasilania oraz regulację głośności. Specyfikacja tego modelu wygląda następująco:

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz, chroniony szkłem Gorilla Glass Victus;

procesor MediaTek Helio G99;

pamięć: 4 GB pamięci operacyjnej, 128 lub 256 GB na dane, obsługa kart microSD do 2 TB;

aparat tylny: główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 5 Mpix, makro 2 Mpix;

bateria 5000 mAh, ładowanie 25 W;

łączność: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC;

certyfikat odporności IP64.

Co się zmienia względem zeszłorocznego modelu? Jedyną realną nowością jest podwyższony poziom ochrony przed pyłem (IP64 zamiast IP54), co jednak nie wpływa na poprawę wodoodporności.

Problemem ma być jednak cena

Jak wynika z nowych doniesień, Samsung Galaxy A18 4G ma być istotnie droższy od poprzednika. Cena urządzenia w Europie ma zaczynać się od 299 euro (ok. 1300 zł) zamiast 199 euro (ok. 860 zł). Jest to ogromna różnica, zważywszy na to, że nie otrzymujemy żadnych konkretnych ulepszeń w specyfikacji i możliwościach.

W ten sposób jeden z najbardziej podstawowych modeli Samsunga zrówna się cenowo z bardziej zaawansowanymi sprzętami, jak Galaxy A37, który dziś można kupić za ok. 1400-1500 zł, a czasami zdarzają się nawet lepsze okazje.

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Oznacza to, że szukając taniego Samsunga, lepiej postawić na starszego Galaxy A17 4G, dostępnego za ok. 700 zł.

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