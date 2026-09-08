Wystarczy jedna zmiana i telefon działa dłużej. One UI 9.0 ratuje baterię

W smartfonach Galaxy znajdziemy mnóstwo funkcji i dodatków mających na celu optymalizację pracy na baterii. Producent, oprócz bardziej energooszczędnych ekranów czy większych akumulatorów, stosuje też sztuczki w oprogramowaniu, takie jak ładowanie adaptacyjne czy ogranicznik ładowania do 80 proc. Tym razem dodano opcję związaną z ekranem, która może mieć wpływ na częstotliwość sięgania po ładowarkę.

Samsungi będą działać dłużej dzięki One UI 9.0

Na rynku znajdziemy pierwsze smartfony działające pod kontrolą systemu One UI 9.0, takie jak Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 czy najnowszy Galaxy S26 FE. Zdecydowana większość urządzeń działa jednak jeszcze na starszej wersji oprogramowania i czeka na aktualizację do Androida 17.

W nowych urządzeniach system nie przyniósł rewolucji, poza kilkoma ulepszeniami, np. w wyglądzie interfejsu czy pomniejszych funkcjach. Jednak teraz zauważono, że w testowej wersji oprogramowania, działającej na sztandarowych modelach z serii Galaxy S (S24, S25 czy S26), Samsung po cichu dodał nowe tryby odświeżania wyświetlacza.

Oprócz dotychczasowych opcji, takich jak 1 Hz, 48 Hz, 60 Hz czy 120 Hz, dodano obsługę jeszcze niższych wartości, takich jak 20, 26,67 czy 40 Hz. Co to właściwie oznacza?

Każdy nowoczesny smartfon z wyższej półki cenowej bazuje na ekranach LTPO o zmiennych poziomach częstotliwości odświeżania. Zasada jest taka, że im wyższa wartość odświeżania na sekundę, tym płynniejszy obraz, ale też wyższy pobór prądu. Efektem pięknie wyglądających, pływających wręcz treści jest krótsze działanie na baterii. Nie bez powodu tryb oszczędzania energii ogranicza odświeżanie do 60 Hz.

Wartości odświeżania dostosowują się inteligentnie do wyświetlanych treści. Jeśli ekran nie zawiera ruchomych elementów, telefon może zmniejszyć wartość odświeżania nawet do 1 Hz, oszczędzając energię. Jeśli ciągle przesuwamy np. stronę internetową, panel przełącza się na 120 Hz i wykorzystuje więcej prądu. Dzięki nowym wartościom w momencie wyświetlania mniej dynamicznej sceny ekran będzie mógł ograniczyć odświeżanie do 20 Hz, zamiast korzystać np. z 60 Hz.

Nowe opcje zostały zauważone w różnych modelach: S24 Ultra, S25, S25 Ultra czy S26 Ultra. Zmiana powinna jednak dotyczyć wszystkich smartfonów z serii - zarówno bazowych "esek", jak i tych z dopiskiem Plus czy Edge - ponieważ te również korzystają z paneli o zmiennej częstotliwości odświeżania w zakresie od 1 do 120 Hz. Zmiany tej powinniście doświadczyć po aktualizacji do One UI 9.0, która powinna zostać udostępniona w ciągu kilku następnych tygodni.

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