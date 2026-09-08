Motorola zrobi szeroki telefon. Uwielbiam ten wygląd

Apple już w środę, 9 września 2026 r., po raz pierwszy w historii pokaże swoje podejście do składanego telefonu. Urządzenie ma wyróżniać się szeroką konstrukcją przypominającą bardziej paszport niż wcześniejsze składane urządzenia typu Fold. Motorola, która od lat tworzy składaki, nie chce pozostać w tyle.

Motorola z szerokim składanym smartfonem

Tak naprawdę to Apple wcale nie był pierwszym producentem składanych smartfonów, który wdrożył urządzenia o szerokim wyświetlaczu. Samsung już w sierpniu wprowadził do sprzedaży Galaxy Z Folda 8, a jeszcze wcześniej Huawei na rynku w Chinach pokazał model Pura X Max.

To jednak Apple ma mieć kluczowy wpływ na popularyzację tego typu konstrukcji. Większość konkurencji z Androidem przecież chce być jak on, a nieoficjalnie od dawna wiadomo, nad czym gigant z Cupertino pracuje. Teraz dowiedzieliśmy się, że Motorola również chce mieć szeroki smartfon.

Serwis Android Headlines udostępnił szkice przedstawiające pierwsze podejście marki do tego typu modelu. Smartfon oczywiście przypomina książkę, podobnie jak model Razr Fold. Różnica polega na proporcjach: ekran, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny, jest znacznie szerszy niż wyższy. Taka forma sprzyja oglądaniu filmów i seriali na głównym wyświetlaczu. W zwykłych Galaxy bardziej kwadratowe ekrany powodowały wyświetlanie się czarnych pasów na górze i dole, co znacząco ograniczało ich potencjał.

Na szkicach widać jeszcze kilka innych kwestii: np. tylny zestaw aparatów ma składać się z trzech obiektywów, a tuż obok znajdziemy lampę doświetlającą LED. Oprócz tego sprzęt ma wyróżniać się profilem ułatwiającym otwieranie urządzenia. Ramka telefonu nie jest bowiem całkowicie płaska, lecz wcięta w taki sposób, aby prościej było złapać ją palcami.

Na szkicach widnieją podpisy sugerujące wykorzystanie szkła 3D na zewnętrznym wyświetlaczu, a główny ekran ma być pozbawiony zagniecenia na środku. Źródło odpowiedzialne za wyciek sugeruje, że telefon pojawi się w nadchodzących miesiącach. Jest to jednak bardzo ogólny termin, chociaż oczekujemy debiutu w 2027 r.

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