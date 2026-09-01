Ile Paczkomatów ma InPost? Absolutna dominacja

Paczkomaty na każdym rogu zmieniły na zawsze sposób, w jaki odbieramy przesyłki. Nie musimy już czekać na kurierów - o każdej porze dnia lub nocy idziemy do automatu i odbieramy swoją paczkę. Mamy na to standardowe 48 godz. od momentu włożenia jej do urządzenia. Ogromna sieć maszyn dodatkowo zwiększa wygodę, a Paczkomatów stale przybywa - nie tylko w Polsce.

InPost podał liczbę Paczkomatów. Jest ogromna.

Jak wynika z oficjalnych danych InPostu, w drugim kwartale (czyli do 30 czerwca) 2026 r. firma mogła pochwalić się 68 925 działającymi Paczkomatami w całej sieci. Liczba ta dotyczy zarówno urządzeń w Polsce, jak i na pozostałych rynkach.

W Polsce jest to ponad 28 tys. maszyn. Większa część urządzeń (ok. 40 tys.) funkcjonuje poza granicami państwa. Oczywiście kraj nad Wisłą jako pojedynczy rynek ma największą liczbę maszyn. Pozostałe działają w wielu państwach, takich jak Wielka Brytania, Włochy czy Hiszpania.

Firma kurierska z Krakowa w ciągu trzech miesięcy uruchomiła ponad 4200 nowych urządzeń. Od drugiego kwartału ubiegłego roku ogólna liczba Paczkomatów wzrosła o 29 proc. W Polsce InPost skupia się przede wszystkim na "pogłębianiu relacji ze sprzedawcami oraz ulepszaniu jakości usług i testowaniu nowych rozwiązań, co wzmacnia naszą wiodącą pozycję rynkową".

W Wielkiej Brytanii niezmiennie mamy największą sieć Out-of-Home, a od lipca 2026 r. zastąpiliśmy Yodel marką InPost, łącząc biznes pod jedną nazwą i w jednej aplikacji - twierdzi założyciel i prezes zarządu Rafał Brzoska.

W drugim kwartale 2026 r. nakłady inwestycyjne wyniosły bowiem 504 mln zł. Większość przeznaczono na produkcję i budowę Paczkomatów.

Miliony przesyłek każdego miesiąca

W okresie od początku kwietnia do końca czerwca 2026 r. InPost obsłużył 380,9 mln przesyłek. To aż o 16 proc. więcej niż w minionym roku. Największe wzrosty dotyczą jednak krajów strefy euro, gdzie liczba ta wzrosła aż o 30 proc. W Wielkiej Brytanii zanotowano 16-procentowy wzrost, a w Polsce - 9 proc.

Większa część przychodów pochodzi z zagranicy: mowa o 54 proc. W Polsce jest to pozostałe 46 proc.

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