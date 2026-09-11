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iPhone 18 Pro (Max) kontra Galaxy S26 Ultra. Pojedynek tłustych kotów

iPhone 18 Pro (Max) będzie najlepszym zwykłym smartfonem przez następny rok. Telefon ma mocną konkurencję w świecie Androida. Jak wypada na tle sztandarowego Samsunga?

Albert Żurek
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iPhone 18 Pro Max vs S26 Ultra

W odróżnieniu od Apple’a, który oferuje identyczne możliwości i specyfikację w dwóch rozmiarach za sprawą mniejszego 18 Pro i większego 18 Pro Max, Samsung ma w ofercie tylko jeden, największy i najlepszy model - Galaxy S26 Ultra. Bazowy Galaxy S26 nie konkuruje z modelami Pro, a ze starszym, podstawowym iPhone'em 17. Dlatego porównamy tylko większego S26 Ultra do nowych smartfonów Apple’a.

Co potrafi Samsung Galaxy S26 Ultra?

Samsung Galaxy S26 Ultra to największy i najlepszy smartfon z oferty koreańskiego producenta. Urządzenie charakteryzuje się następującą specyfikacją techniczną:

  • ekran: 6,9 cala, Dynamic AMOLED 2X, rozdzielczość 1440 x 3120 pikseli, odświeżanie 120 Hz, jasność 2600 nitów, szkło Gorilla Glass Armor 2, funkcja prywatności;
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5;
  • bateria: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 60 W, bezprzewodowe 25 W - czas pracy do 31 godz. odtwarzania wideo;
  • aparaty tylne: 200 Mpix główny f/1.4, teleobiektyw 50 Mpix o 5-krotnym zbliżeniu f/2.8, teleobiektyw 10 Mpix o 3-krotnym zbliżeniu f/2.2, ultraszerokokątny 50 Mpix f/1.9;
  • aparat przedni: 12 Mpix;
  • łączność: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, 5G;
  • wymiary: 163,60 x 78,10 x 7,90 mm;
  • masa: 214 g.

Samsung Galaxy S26 Ultra w wersji 12/256 GB w promocji można kupić za 4999 zł. Do dyspozycji mamy też wyższe warianty: 12/512 GB oraz 16 GB / 1 TB.

Jaki jest iPhone 18 Pro (Max)?

iPhone 18 Pro (Max) został również wyposażony w możliwie najlepsze komponenty:

  • ekran: OLED 6,3 cala (2622 x 1206 pikseli) lub 6,9 cala (2868 x 1320 pikseli), odświeżanie do 120 Hz, jasność do 3000 nitów;
  • procesor: A20 Pro;
  • bateria: do 34 lub 43 godz. odtwarzania wideo (18 Pro / 18 Pro Max);
  • aparaty: główny 48 Mpix ze zmienną przysłoną f/1.48 - f/4.0, ultraszeroki 48 Mpix f/2.2, teleobiektyw 48 Mpix o 4-krotnym zbliżeniu optycznym;
  • aparat przedni: 18 Mpix Center Stage;
  • łączność: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, 5G;
  • wymiary: 150 x 71,9 x 8,75 mm (Pro) lub 163,4 x 78 x 8,75 mm (Pro Max);
  • masa: 211 g (Pro), 249 g (Pro Max).

Cena iPhone'a 18 Pro zaczyna się od 6299 zł za wariant 256 GB, a 18 Pro Max to kwestia wydatku na poziomie 6799 zł. Dostępne są też wyższe warianty: 512 GB, 1 TB oraz 2 TB.

W czym lepszy jest iPhone?

Przede wszystkim w nowym modelu Apple'a znajduje się bardziej zaawansowany aparat główny wyposażony w mechanizm zmiennej przysłony. Mimo znacznie mniejszej rozdzielczości to właśnie rozwiązanie zastosowane w iPhone'ach 18 Pro (Max) powinno zapewniać lepsze możliwości fotograficzne w różnych warunkach.

Druga sprawa to wydajność: Apple zastosował nowy czip A20 Pro wykonany w technologii 2 nm. Jak twierdzi firma, jest to najszybszy układ mobilny na świecie. Oznacza to, że w grach i testach syntetycznych iPhone powinien gwarantować lepsze wartości. Nie oznacza to jednak, że S26 Ultra nie jest szybki. W codziennym użytkowaniu polegającym na zwykłym korzystaniu z aplikacji czy systemu trudno będzie zauważyć większą różnicę między modelami.

Mocną stroną nowych iPhone’ów ma być ulepszona bateria. W 18 Pro Max z kartą SIM jest to 5391 mAh, a w 18 Pro - 4056 mAh. Dzięki temu 18 Pro Max powinien działać dłużej na jednym ładowaniu niż S26 Ultra z akumulatorem 5000 mAh. Apple mówi o 43 godz. odtwarzania wideo z urządzenia, podczas gdy u Samsunga jest to jedynie 31 godz. Teoretycznie nawet iPhone 18 Pro ma działać dłużej, bo przez 34 godz. odtwarzania wideo.

Wszystko jednak zależy od indywidualnego sposobu użytkowania.

W czym jest lepszy S26 Ultra?

Galaxy S26 Ultra przewyższa iPhone’a 18 Pro Max pod kilkoma względami. Przede wszystkim jest to ekran z funkcją prywatności, który ogranicza kąty widzenia i ukrywa treści dla osób, które patrzą nam na telefon z boku lub zza pleców. Jest to rozwiązanie łączące specjalny wyświetlacz S26 Ultra z oprogramowaniem. Funkcję można również całkowicie wyłączyć lub ograniczyć jej działanie do określonych aplikacji.

W iPhone'ie 18 Pro Max co najwyżej możemy zastosować prywatyzujące szkła hartowane, ale nie jest to idealne rozwiązanie. Często bowiem ograniczają one jasność ekranu.

Druga sprawa to teleobiektyw o większym, 5-krotnym przybliżeniu optycznym i 10-krotnym bezstratnym. iPhone 18 Pro Max oferuje jedynie 4-krotne, z 8-krotnym bezstratnym. Na smartfonie Apple’a maksymalnie jesteśmy w stanie wykonać 40-krotne przybliżenie cyfrowe, które szczerze powiedziawszy w 17 Pro Maxie wyglądało słabo. Z kolei S26 Ultra oferuje nawet 100-krotne, które również idealne nie jest, ale czasami się przydaje.

W Samsungu znajdziemy również lepsze, a przede wszystkim działające w języku polskim funkcje sztucznej inteligencji. W nowych modelach Apple’a Siri bazująca na AI w ogóle nie będzie działać w krajach Unii Europejskiej.

Który wybrać?

Wszystko zależy od preferencji i budżetu. S26 Ultra mimo wszystko jest o 1800 zł tańszy, a pod wieloma względami nie ustępuje nowemu iPhone’owi. Warto jednak podkreślić, że S26 Ultra nie jest bezpośrednią odpowiedzią na 18 Pro (Max). Smartfon bardziej konkurował z 17 Pro Maxem. S27 Ultra będzie prawdziwą odpowiedzią na nowego iPhone’a.

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Albert Żurek
Redaktor

Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.

Tagi:
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