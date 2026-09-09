Ceny starszych iPhone’ów w górę. Czas na tańsze zakupy właśnie minął

Najnowsza generacja bardziej zaawansowanych iPhone’ów 18 Pro przyniosła wzrosty cen względem zeszłorocznych 17 Pro (Max) o 500 zł. iPhone 18 Pro kosztuje 6299 zł, a Pro Max - 6799 zł. Niestety, podobny los dotknął pozostałych, nieodświeżonych modeli: iPhone Air, 17, 17e oraz 16. Jak wyglądają nowe ceny?

Apple podwyższa ceny wszystkich iPhone’ów o 500 zł

Tak jak oczekiwaliśmy, Apple na minionej konferencji skupił się tylko na najlepszych modelach. Zupełnie pominął kwestię nowego bazowego iPhone’a 18 czy Air 2. generacji. Oczekujemy, że smartfony zostaną odświeżone dopiero na wiosnę 2027 r.

Mimo to Apple podniósł cenę wcześniej dostępnych modeli, które nie zostały wycofane. Dotyczy to aż czterech smartfonów, których nowe ceny wyglądają następująco:

iPhone Air - 5799 zł;

iPhone 17 - 4499 zł;

iPhone 16 - 3999 zł;

iPhone 17e - 3499 zł.

Wartości przed premierą iPhone’ów 18 Pro prezentowały się tak:

iPhone Air - 5299 zł;

iPhone 17 - 3999 zł;

iPhone 16 - 3499 zł;

iPhone 17e - 2999 zł.

Oznacza to, że wszystkie modele podrożały o 500 zł. Czyli dokładnie tak, jak nowe iPhone’y 18 Pro względem zeszłorocznych 17 Pro. Apple oficjalnie nie komentuje zmian, ale różnice najprawdopodobniej wynikają z rosnących cen pamięci operacyjnej i wewnętrznej ze względu na ogromne zainteresowanie sprzętem do sztucznej inteligencji.

Nowe ceny "tanich" iPhone'ów

Tak naprawdę Apple już wcześniej podwyższył ceny swojego istniejącego sprzętu: MacBooków Neo, Air, Pro czy iPadów (11, Air, Pro, mini). Podwyżka cen smartfonów nie jest niczym zaskakującym - inni producenci, tacy jak Samsung czy Xiaomi, również musieli przerzucić część podwyżek materiałów na klientów.

Lepiej kupuj, póki jeszcze można tanio

Osobiście polecam wam kupować, póki jeszcze sklepy z elektroniką nie dostosowały swoich cen do nowych wartości podanych przez Apple. Zdecydowanie najbardziej stracą na tym dwa modele: iPhone Air oraz bazowy iPhone 17.

Ten pierwszy w ostatnich miesiącach z powodu niskiego zainteresowania staniał do poziomu ok. 3800 zł w popularnych sklepach z elektroniką, co oznacza, że nowa cena iPhone'a Air jest realnie o 2000 zł wyższa. iPhone 17 z kolei w promocjach był dostępny za ok. 3700-3800 zł, co wraz z ulepszeniami, jakie Apple wprowadził do tego modelu, uczyniło go najbardziej opłacalnym modelem od lat.

Sam polecałem go wszystkim, którzy przesiadali się ze starszych iPhone’ów i nie chcieli wydawać 6000 zł na nowy telefon lub dopiero zaczynali swoją przygodę ze smartfonami Apple’a. Za 4500 zł opłacalność tego modelu znacząco spada. Podobnie jest z najtańszym iPhone’em 17e. Dlatego polecam polować na oferty sklepów z elektroniką, póki jeszcze można.

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