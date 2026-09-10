iPhone'a Duo jest wyjątkowy. Cztery dowody i jedna ciekawostka

Na minionej konferencji Apple pokazał iPhone’a Duo, czyli swoje pierwsze podejście do składanych smartfonów. Czekaliśmy na ten sprzęt 7 lat i, tak jak mogliśmy się spodziewać, Apple nie zawiódł wysokich oczekiwań użytkowaników.

Dowód 1. iPhone Duo to w pełni pyłoszczelny i wodoszczelny smartfon

W zwykłych smartfonach klasy odporności, takie jak IP68, są standardem od wielu lat. Apple testuje swoje modele pod tym kątem od ok. dekady - już iPhone X charakteryzował się standardem IP67, a nowsze modele IP68. Tylko że w klasycznych modelach złożonych z dwóch tafli szkła przedzielonych ramką znacznie łatwiej zapewnić pełną odporność.

Apple w iPhone Duo zastosował pełny standard IP68. W praktyce telefon jest w stanie przeżyć do 30 minut po zanurzeniu na głębokość 6 metrów. IP6X oznacza, że obudowa urządzenia jest odporna na pył - dzięki temu ten nie powinien się przedostać do środka. IPX8 to natomiast oznaka odporności na wodę o głębokości większej niż 1 m.

Druga istotna kwestia to pełna odporność na pył, która w przypadku składanego urządzenia jest kluczowa - pył, który przedostałby się do środka, mógłby spowodować uszkodzenia w ruchomym zawiasie.

Tak naprawdę Apple, zapewniając standard odporności IP68, już teraz przewyższył większość konkurencji. Jego bezpośredni rywal w postaci Samsunga i jego Galaxy Z Folda 8 oferuje tylko standard IP48, oznaczający częściową odporność na pył oraz pełną na wodę. Podobnie jest w chińskich składakach, gdzie IP48 jest częściej spotykane niż IP68. Tymczasem Google w Pixel Foldzie 11 Pro również oferuje pełną odporność.

Apple podkreśla, że odporność na pył i wodę "nie jest trwała" - może zmniejszyć się z czasem ze względu na zużycie iPhone’a Duo. Pamiętajmy, że w środku znajdują się ruchome części zawiasu, które mimo wszystko charakteryzują się określoną żywotnością. Z pewnością nie jest ona tak wysoka jak w klasycznych iPhone’ach.

Dowód 2. iPhone Duo to najcieńszy smartfon Apple’a - pokonał nawet iPhone’a Air

Apple przy swoim pierwszym składanym smartfonie osiągnęło nowy poziom inżynierii. Po rozłożeniu iPhone Duo mierzy zaledwie 5,2 mm grubości. Tym samym przebił model iPhone Air (5,6 mm) o 0,4 mm - co jest znaczące, zważywszy na to, że smukłość miała być głównym wyróżnikiem wersji Air.

Sytuacja wygląda inaczej położeniu nacisku na tryb złożony. Wtedy iPhone Duo ma 11,3 mm grubości, co czyni go wyraźnie grubszym od klasycznych modeli, takich jak iPhone 18 Pro czy Pro Max (8,75 mm). Apple nie zdołało też pobić konkurencji ze strony Samsunga - Galaxy Z Fold 8 mierzy 4,5 mm po rozłożeniu i 9,7 mm po złożeniu, a wersja Z Fold 8 Ultra odpowiednio 4,1 mm oraz 8,9 mm.

Dowód 3. Czas pracy iPhone’a Duo zależy od używanego ekranu

iPhone Duo został wyposażony w dwa wyświetlacze: zewnętrzny o przekątnej 5,4 cala oraz wewnętrzny, składany ekran 7,6 cala. Czas pracy na jednym ładowaniu różni się w zależności od tego, z którego panelu korzystamy. W przypadku ekranu zewnętrznego jest to do 44 godzin odtwarzania wideo z pamięci urządzenia (i 37 godzin streamingu), podczas gdy na ekranie głównym wartości te spadają odpowiednio do 31 i 26 godzin.

Podawany przez Apple typowy czas mieszanego użytkowania wynosi do 24 godzin. Wynik ten jest zbliżony do podstawowego iPhone’a 18 Pro, natomiast większy iPhone 18 Pro Max oferuje do 30 godzin pracy.

Dowód 4. Przeprojektowany interfejs iOS dla iPhone’a Duo

Nietypowe proporcje obu ekranów wymusiły modyfikację interfejsu systemu iOS oraz aplikacji systemowych. Mniejsza przestrzeń na ekranie zewnętrznym nie pomieściła tradycyjnego paska stanu (godzina, Wi-Fi, zasięg) u góry oraz przycisków nawigacyjnych u dołu. Elementy te przeniesiono na prawą krawędź wyświetlacza. Choć rozwiązanie jest przemyślane, może stanowić utrudnienie dla osób leworęcznych.

Jak będą wyglądać niedostosowane aplikacje? Wyświetlą się w ramkach.

Apple udostępnił deweloperom narzędzia do dostosowania aplikacji do nowych proporcji. Programy bez odpowiedniej aktualizacji będą wyświetlać się w trybie kompatybilności - na ekranie głównym zajmą tylko środkowy obszar, a na zewnętrznym nie rozciągną się do bocznego paska interfejsu. W pierwszych tygodniach po debiucie część mniejszych aplikacji może nie być jeszcze dostosowana do nowego formatu.

Ciekawostka. Krótszy czas oczekiwania niż na iPhone’a X

Przedsprzedaż iPhone’a Duo rusza 16 października 2026 r., a oficjalna sprzedaż rozpocznie się 23 października (dla porównania: linia iPhone 18 Pro trafia do przedsprzedaży 12 września, a do sklepów 18 września). Czas oczekiwania od prezentacji nowego składnaego modelu do rynkowego debiutu wynosi 44 dni - to krócej niż w przypadku iPhone’a X z 2017 roku, na którego klienci musieli czekać 49 dni.

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