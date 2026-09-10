Kiedy iOS 27 trafi na twojego iPhone’a? Apple nie każe czekać

System iOS 27 został zaprezentowany już w czerwcu tego roku. W tym samym czasie udostępniono go w pierwszej testowej wersji dla programistów, a następnie trafił do publicznej bety. Jednak ci, którzy nie chcieli instalować nieukończonej wersji oprogramowania, nie muszą już dłużej czekać. System zostanie udostępniony już niebawem.

iOS 27 zaraz trafi na wspierane iPhone’y

Apple potwierdził, że oficjalna wersja iOS 27 zostanie udostępniona w poniedziałek 14 września na wszystkie wspierane urządzenia. Nie jest to ogromne zaskoczenie, ponieważ producent przyzwyczaił nas do tego, że każdego roku udostępnia system około tygodnia po wrześniowej premierze iPhone’ów.

W ubiegłym roku iOS 26 zadebiutował 15 września, zaś iOS 18 wydany w 2024 r. został udostępniony 16 września. Tegoroczny system operacyjny zatem pojawi się najwcześniej.

Lista smartfonów kompatybilnych z iOS 27

System iOS 27 będzie działał na większości nowoczesnych smartfonów. Oprogramowanie można zainstalować na iPhone 11 wydanym w 2019 r. lub na nowszym modelu:

iPhone Duo (fabrycznie);

iPhone 18 Pro, 18 Pro Max (fabrycznie);

iPhone 17e, 17, 17 Pro, 17 Pro Max;

iPhone Air;

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max;

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max;

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max;

iPhone 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max;

iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max;

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;

iPhone SE 2. generacji (2020) i 3. generacji (2022).

Oprócz systemu iOS 27 w poniedziałek zostaną udostępnione też inne systemy operacyjne Apple’a, takie jak iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 oraz visionOS 27. Do obsługi nowych funkcji Siri AI oraz Apple Intelligence wymagany jest co najmniej iPhone 15 Pro. Dla nas jednak nie ma to większego znaczenia, ponieważ te funkcje i tak na start nie działają w Unii Europejskiej ani tym bardziej w języku polskim.

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