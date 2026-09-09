Polskie ceny wszystkich nowych sprzętów Apple'a. W jednym miejscu

Tegoroczna oferta iPhone’ów wygląda zupełnie inaczej niż rok temu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Apple nie pokazało podstawowego iPhone’a 18 ani następcy iPhone’a Air. Zamiast tego dostaliśmy dwa klasyczne modele Pro oraz długo wyczekiwanego składanego iPhone’a Duo.

Ceny nowych smartfonów nie należą przy tym do niskich. Apple podniosło ceny iPhone’ów 18 Pro i 18 Pro Max względem poprzedniej generacji, a składany Duo jest zdecydowanie najdroższym smartfonem w historii firmy.

iPhone 18 Pro - ceny w Polsce

iPhone 18 Pro kosztuje w Polsce:

256 GB - 6299 zł;

512 GB - 7299 zł;

1 TB - 9299 zł;

2 TB - 12 299 zł.

Podstawowa wersja z 256 GB jest więc o 500 zł droższa od ubiegłorocznego iPhone’a 17 Pro z taką samą ilością pamięci. Wtedy Apple żądało 5799 zł.

Taką samą różnicę widać przy wersji 512 GB. iPhone 17 Pro kosztował 6799 zł, natomiast tegoroczny model został wyceniony na 7299 zł.

Przy 1 TB robi się już znacznie drożej. iPhone 17 Pro 1 TB kosztował 7799 zł, a iPhone 18 Pro w tej konfiguracji kosztuje 9299 zł. To aż 1500 zł różnicy.

Apple wprowadziło również całkowicie wariant z 2 TB pamięci. Za iPhone’a 18 Pro w takiej konfiguracji trzeba zapłacić 12 299 zł.

Krótko mówiąc, w przypadku iPhone’a 18 Pro trudno mówić o kosmetycznej podwyżce. Apple podniosło ceny podstawowych wariantów o 500 zł, a przy większej pamięci różnica jest jeszcze bardziej odczuwalna.

iPhone 18 Pro Max jest jeszcze droższy

iPhone 18 Pro Max tradycyjnie kosztuje więcej od mniejszego modelu. W tym roku ceny wyglądają następująco:

256 GB - 6799 zł;

512 GB - 7799 zł;

1 TB - 9799 zł;

2 TB - 12 799 zł.

Najtańszy iPhone 18 Pro Max kosztuje więc 6799 zł. Dla porównania, iPhone 17 Pro Max 256 GB debiutował w Polsce w cenie 6299 zł. Podstawowy wariant podrożał zatem o 500 zł.

Wersja 512 GB również jest o 500 zł droższa. Rok temu trzeba było zapłacić 7299 zł, natomiast teraz cena wynosi 7799 zł.

Jeszcze większa różnica dotyczy wariantu 1 TB. iPhone 17 Pro Max 1 TB kosztował 8299 zł, a za iPhone’a 18 Pro Max z 1 TB trzeba zapłacić już 9799 zł. To oznacza podwyżkę aż o 1500 zł.

Podobnie jak w przypadku mniejszego modelu, Apple dorzuciło także wersję z 2 TB pamięci. iPhone 18 Pro Max 2 TB kosztuje 12 799 zł. Za tę kwotę dostajemy więc smartfon, który przekracza psychologiczną granicę 10 tys. zł jeszcze przed wejściem w segment składanego Duo.

Nowy iPhone Duo kosztuje niemal 10 tys. zł

Największą nowością jest iPhone Duo, czyli pierwszy składany smartfon Apple’a. Tutaj ceny są już naprawdę wysokie.

iPhone Duo kosztuje:

256 GB - 9999 zł;

512 GB - 10 999 zł;

1 TB - 12 999 zł;

2 TB - 15 999 zł.

Najtańszy wariant kosztuje więc praktycznie 10 tys. zł. Jeżeli ktoś zdecyduje się na najdroższy wariant 2 TB pamięci, zapłaci aż 15 999 zł.

To oznacza, że topowy iPhone Duo jest o 3200 zł droższy od najdroższego iPhone’a 18 Pro Max. Apple wyraźnie pozycjonuje więc składany model jako produkt z najwyższej półki.

Duo będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: gwiezdnej bieli oraz nocnym niebie (czarnym).

Nowe iPhone’y 18 Pro mają cztery kolory

Apple przygotowało również nową paletę kolorystyczną dla modeli Pro. iPhone 18 Pro i 18 Pro Max będą dostępne w czterech wariantach:

srebrnym;

burgundowym;

błękicie lodowca;

czarnym.

Najbardziej charakterystycznym kolorem jest oczywiście burgund. Pozostałe warianty są zdecydowanie bardziej stonowane.

Warianty kolorystyczne iPhone'ów 18 Pro

Nowe zagarki Apple Watch już od 1899 zł

Nowe iPhone’y to nie wszystko. Apple zaprezentowało również Apple Watch Series 12, który dostępny jest w kilku wersjach materiałowych i dwóch rozmiarach koperty.

Najtańszy jest wariant aluminiowy. Ceny zaczynają się od:

42 mm - od 1899 zł;

46 mm - od 2199 zł.

Apple oferuje również wersję tytanową:

42 mm - od 3299 zł;

46 mm - od 3599 zł.

Najdroższy jest Series 12 wykonany z ceramiki:

42 mm - od 4399 zł;

46 mm - od 4699 zł.

Nowy Apple Watch Ultra 4 kosztuje 3799 zł.

Nowe AirPods 5 bez większych zaskoczeń

Nowe słuchawki AirPods 5 Apple wycenił na 599 zł. Za dopłatą dodatkowych 100 zł otrzymujesz etui z ładowaniem bezprzewodowym.

Ładowanie...