Jak sprawdzić datę dodania rolki na Instagramie? Na okrętkę, bo Meta ją ukrywa

Rolki za sprawą TikToka opanowały internet i stały się, obok starych dobrych Storiesków, dominującą formą ekspresji również na Instagramie. Niektóre z nich oglądane są jedynie zaraz po ich dodaniu, a potem znikają w mrokach internetu, podczas gdy inne żyją w naszej zbiorowej cyfrowej świadomości dłużej, czasem nawet latami. A nie każdy ma świadomość, że trafia na swoistą kapsułę czasu.

Póki mamy do czynienia z kontentem ponadczasowym, problemu nie ma, ale zdarza się, że Reelsy na Insta stają się, tak po prostu, nieaktualne. Jeśli algorytmy ich nie zakopią, to zamiast nam pomagać, zaczynają nas wprowadzać w błąd. Szybki rzut oka na datę dodania Rolki na Instagramie pozwoliłby z kolei ocenić, czy warto ją oglądać, czy nie. Problem w tym, że często to nie takie proste.

Galeria: 3 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 3 Na smartfonach w widoku Postów data dodania Rolki na Instagramie jest widoczna.

Jak sprawdzić datę dodania Rolki na Instagramie?

Jeśli przeglądamy główny feed na Instagramie i trafimy na krótki klip wideo, to zaraz pod opisem widzimy informację, jak dawno temu został dodany. Jeśli jednak przełączymy się do sekcji Reelsów lub otworzymy Rolkę przesłaną przez znajomego, to tej informacji od razu nie widać. W przypadku urządzeń mobilnych da się jednak wyciągnąć ją na wierzch - wystarczy tapnąć w trzy kropki i rozwinąć opis.

Prawdziwy problem pojawia się w momencie, gdy przeglądamy sekcję Reelsów na Instagramie w przeglądarce. W tym przypadku informacji o dacie dodania takiego materiału nie ma wcale. Nawet jeśli opis Rolki jest na tyle długi, iż wyświetlany jest jedynie jego fragment zakończony trzema kropkami, to i tak po rozwinięciu całości informacja o dacie dodania materiału się tu nie pojawia.

Galeria: 3 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 3 W wersji przeglądarkowej w widoku Rolki nie widać daty…

Na szczęście w tym przypadku i tak istnieje sposób na to, by datę dodania Rolki na Instagramie sprawdzić. Nie chodzi tu o rzut oka na komentarze, bo tu niby można sprawdzić, kiedy prowadzono dyskusję, no ale nie zawsze komentarz pojawia się od razu, a i tak nie da się ich sortować od najstarszych. Jest na szczęście lepszy sposób: wystarczy użyć guzika pozwalającego dodać materiał do Kolekcji.

To właśnie ten niepozorny guziczek z ikonką symbolizującą zakładkę dodaje materiał do naszego konta i prywatnej Kolekcji wpisów zapisanych na później. Potem można dostać się tam z poziomu naszego profilu. Po kliknięciu w dodaną tutaj Rolkę otwieramy ją w pełnym widoku, gdzie informacja o dacie jej dodania na Instagramie jest już widoczna. Problem rozwiązany.

Galeria: 3 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 3 Kolekcje na Instagramie możemy znaleźć w naszym profilu.

Powinniśmy mieć też opcję podejrzenia tej informacji po kliknięciu innego guzika, czyli „Przejdź do postu”, ale to obecnie… nie działa. Jest jednak jeszcze inny sposób na to, by zobaczyć datę dodania Rolki na Instagramie. Polega on na ręcznym zmodyfikowaniu adresu URL, który wygląda tak: https://www.instagram.com/reels/Dcp3YaDilua/. Zmieniamy w nim frazę /reels/ na /p/ i już.

A dlaczego data dodania rolki na Instagramie jest tak istotna?

Sytuacji, w których data dodania rolki jest kluczowa, można sobie wyobrazić mnóstwo. Ktoś opowiada o tym, ile wydał na wakacje w egzotycznym kraju, w którym planujemy spędzić urlop? Jeśli dopiero co z takowych wrócił, to informacje o cenach będą dla nas przydatne, ale jeśli ta osoba była na wczasach kilka lat temu, to możemy planować budżet w oparciu o nieaktualne dane i się sparzyć.

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Ktoś mówi o tym, że we wrześniu będzie fajny koncert? No to warto sprawdzić, czy nie chodzi o wrzesień ubiegłego roku, zanim zaczniemy planować, jaki outfit na niego włożymy! Trafiamy na info, że „za miesiąc” będzie super promka w knajpie, do której od dawna chcieliśmy pójść? Potem możemy się dowiedzieć na miejscu, że owszem, promocja była, ale już się skończyła.

Tego typu przykłady można mnożyć i mnożyć, a w każdym z nich szybki rzut oka na datę dodania rolki zaoszczędziłby nam sporo czasu i potencjalnych nerwów. Niestety z jakiegoś powodu Meta nie podaje tej informacji na tacy w przypadku wersji przeglądarkowej - no ale tyle dobrego, że z tym problemem można sobie na ten moment we własnym zakresie poradzić.

Grafika główna wygenerowana z użyciem AI.

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