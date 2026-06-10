Instagram odblokował najważniejszą funkcję profilu. Esteci będą zachwyceni

Od dziś funkcja „Reorder Your Grid” zaczyna trafiać do użytkowników na całym świecie. Meta potwierdziła, że to pierwsza w historii możliwość dowolnego przestawiania postów na profilu - bez względu na ich wiek czy kolejność publikacji. Wcześniej jedynym odstępstwem od chronologii były trzy przypięte posty na górze siatki. Teraz ograniczenie znika całkowicie.

Zmiana działa banalnie prosto: wystarczy przytrzymać palcem dowolny post na swoim profilu, wybrać opcję „Reorder Grid” (nie znamy jeszcze polskiego odpowiednika funkcji), a następnie przeciągnąć go w nowe miejsce. Po zapisaniu zmian nowy układ widzą wszyscy odwiedzający profil. Instagram podkreśla, że modyfikacja dotyczy wyłącznie wyglądu siatki – nie zmienia dat publikacji, opisów ani komentarzy.

REKLAMA

Czytaj też:

Dlaczego to ważne? Bo Instagram to dziś portfolio, wizytówka i billboard w jednym

Instagram nie jest już tylko miejscem wrzucania zdjęć z wakacji. Dla wielu twórców to portfolio, dla marek - strona główna kampanii, a dla zwykłych użytkowników - cyfrowa wizytówka. Nic dziwnego, że od lat proszono o większą kontrolę nad tym, jak wygląda profil.

REKLAMA

Meta sama przyznaje, że funkcja ma pomóc w „podkreślaniu nowej ery”, „odświeżaniu estetyki” czy „nadawaniu drugiego życia starszym postom”. Innymi słowy: chodzi o to, by użytkownik mógł pokazać to, co teraz jest dla niego najważniejsze.

To szczególnie istotne dla fotografów, artystów, influencerów i firm, które chcą układać swoje treści w serie, narracje albo tematyczne bloki. Meta podkreśla, że dzięki temu odbiorcy łatwiej mogą śledzić cykle typu „Part 1 / Part 2 / Part 3”, tutoriale czy transformacje.

W praktyce zmiana otwiera kilka nowych możliwości. Twórcy mogą wreszcie ustawić swoje najlepsze prace na górze siatki bez konieczności kasowania i ponownego publikowania. Marki mogą reorganizować profil pod aktualne kampanie, a nie pod kolejność wrzucania postów. Zwykli użytkownicy mogą po prostu „odświeżyć” profil, nie ruszając historii interakcji.

REKLAMA

Mała funkcja, duża zmiana

Możliwość ręcznego układania siatki to jedna z tych aktualizacji, które nie robią wrażenia na pierwszy rzut oka, ale mogą istotnie wpłynąć na sposób, w jaki użytkownicy prezentują się w aplikacji. To także sygnał, że Instagram słucha społeczności - choć czasem zajmuje mu to lata. A dla twórców i marek to po prostu nowe, długo wyczekiwane narzędzie, które pozwala lepiej opowiedzieć swoją historię. Jeśli więc od dawna marzyłeś o tym, by twoje najlepsze zdjęcie nie ginęło gdzieś w środku siatki - teraz możesz wreszcie zrobić z tym porządek.

REKLAMA

Maciej Gajewski 10.06.2026 13:47

REKLAMA