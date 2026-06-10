REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Instagram odblokował najważniejszą funkcję profilu. Esteci będą zachwyceni

Instagram wreszcie zrobił coś, o co użytkownicy prosili od lat: pozwolił ręcznie układać posty na siatce profilu.

Maciej Gajewski
Dodaj do ulubionych w Google
Instagram zmiana kolejności zdjęć
REKLAMA

Od dziś funkcja „Reorder Your Grid” zaczyna trafiać do użytkowników na całym świecie. Meta potwierdziła, że to pierwsza w historii możliwość dowolnego przestawiania postów na profilu - bez względu na ich wiek czy kolejność publikacji. Wcześniej jedynym odstępstwem od chronologii były trzy przypięte posty na górze siatki. Teraz ograniczenie znika całkowicie.

Zmiana działa banalnie prosto: wystarczy przytrzymać palcem dowolny post na swoim profilu, wybrać opcję „Reorder Grid” (nie znamy jeszcze polskiego odpowiednika funkcji), a następnie przeciągnąć go w nowe miejsce. Po zapisaniu zmian nowy układ widzą wszyscy odwiedzający profil. Instagram podkreśla, że modyfikacja dotyczy wyłącznie wyglądu siatki – nie zmienia dat publikacji, opisów ani komentarzy.

REKLAMA

Czytaj też:

Dlaczego to ważne? Bo Instagram to dziś portfolio, wizytówka i billboard w jednym

Instagram nie jest już tylko miejscem wrzucania zdjęć z wakacji. Dla wielu twórców to portfolio, dla marek - strona główna kampanii, a dla zwykłych użytkowników - cyfrowa wizytówka. Nic dziwnego, że od lat proszono o większą kontrolę nad tym, jak wygląda profil.

REKLAMA

Meta sama przyznaje, że funkcja ma pomóc w „podkreślaniu nowej ery”, „odświeżaniu estetyki” czy „nadawaniu drugiego życia starszym postom”. Innymi słowy: chodzi o to, by użytkownik mógł pokazać to, co teraz jest dla niego najważniejsze.

To szczególnie istotne dla fotografów, artystów, influencerów i firm, które chcą układać swoje treści w serie, narracje albo tematyczne bloki. Meta podkreśla, że dzięki temu odbiorcy łatwiej mogą śledzić cykle typu „Part 1 / Part 2 / Part 3”, tutoriale czy transformacje.

W praktyce zmiana otwiera kilka nowych możliwości. Twórcy mogą wreszcie ustawić swoje najlepsze prace na górze siatki bez konieczności kasowania i ponownego publikowania. Marki mogą reorganizować profil pod aktualne kampanie, a nie pod kolejność wrzucania postów. Zwykli użytkownicy mogą po prostu „odświeżyć” profil, nie ruszając historii interakcji.

REKLAMA

Mała funkcja, duża zmiana

Możliwość ręcznego układania siatki to jedna z tych aktualizacji, które nie robią wrażenia na pierwszy rzut oka, ale mogą istotnie wpłynąć na sposób, w jaki użytkownicy prezentują się w aplikacji. To także sygnał, że Instagram słucha społeczności - choć czasem zajmuje mu to lata. A dla twórców i marek to po prostu nowe, długo wyczekiwane narzędzie, które pozwala lepiej opowiedzieć swoją historię. Jeśli więc od dawna marzyłeś o tym, by twoje najlepsze zdjęcie nie ginęło gdzieś w środku siatki - teraz możesz wreszcie zrobić z tym porządek.

REKLAMA
Maciej Gajewski
10.06.2026 13:47
Tagi: InstagramMeta
REKLAMA
Najnowsze
12:42
Awaria w Banku Pekao. Aplikacja mobilna przestała działać
Aktualizacja: 2026-06-10T12:42:28+02:00
12:05
Smart home bezpieczny od A do Z: jak zabezpieczyć dom pełen IoT, zanim ktoś przejmie twoje gniazdko?
Aktualizacja: 2026-06-10T12:05:40+02:00
11:59
Pokazali miejsca schronienia dla 24 mln Polaków. Twoja okolica jest na mapie?
Aktualizacja: 2026-06-10T11:59:19+02:00
11:30
Logitech pokazał nową mysz. Składa się jak twój stary telefon
Aktualizacja: 2026-06-10T11:30:55+02:00
11:19
Przebudowują warszawskie lotnisko. Pasażerowie klną, ale wkrótce podziękują
Aktualizacja: 2026-06-10T11:19:37+02:00
10:13
Ze zbierania butelek zrobili zabawę. Kaucyjni chuligani chcą ją popsuć
Aktualizacja: 2026-06-10T10:13:48+02:00
9:54
Oto nowy Grot A3 dla polskich żołnierzy. Jest błogosławieństwo armii
Aktualizacja: 2026-06-10T09:54:47+02:00
9:35
Po co ci kamera w aucie? Jest kilka powodów
Aktualizacja: 2026-06-10T09:35:21+02:00
9:13
Apple nauczył się twarzy. Koniec z potworkami z horroru
Aktualizacja: 2026-06-10T09:13:51+02:00
8:50
Google odpala tryb mundialowy. Kibice dostaną płatne funkcje za darmo
Aktualizacja: 2026-06-10T08:50:29+02:00
7:54
Wjechał nowy potwór od AI. Sami twórcy mówią o "drastycznym ryzyku"
Aktualizacja: 2026-06-10T07:54:44+02:00
6:45
Polskie cudo widzi drony przy samej ziemi. Ruski się nie prześlizgnie
Aktualizacja: 2026-06-10T06:45:00+02:00
6:34
Nie mają dostępu do morza, a podbiją kosmos. Ahoj z orbity
Aktualizacja: 2026-06-10T06:34:00+02:00
6:23
Badacze przeanalizowali zakłócenia GPS z kilku lat. Mamy was, Rosjanie
Aktualizacja: 2026-06-10T06:23:00+02:00
6:12
Dron pierwszy raz w historii uratował pilotów. Inaczej pożarłoby ich morze
Aktualizacja: 2026-06-10T06:12:00+02:00
6:01
Apple wreszcie naprawia ekranową wtopę na Makach. Długo czekałem
Aktualizacja: 2026-06-10T06:01:00+02:00
20:58
Unia Europejska odpowiada Apple'owi. Ale perfidna szpila rzecznika
Aktualizacja: 2026-06-09T20:58:36+02:00
20:06
Załoga Artemis III wybrana. Ci ludzie przetrą szlak zdobywców Księżyca
Aktualizacja: 2026-06-09T20:06:10+02:00
20:04
Battlefield 6 za darmo przez wiele dni. Idealnie, najlepsza mapa już jest
Aktualizacja: 2026-06-09T20:04:04+02:00
19:39
Xbox atakuje PlayStation. Dawno tak nie kąsał, wracają wojny konsol
Aktualizacja: 2026-06-09T19:39:56+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA