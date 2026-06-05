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Instagram ma płatną wersję. To dostaniesz za 15 zł

Instagram uruchomił płatną subskrypcję. Pakiet został stworzony dla tych, „którzy chcą mieć więcej”. Czy jest to w ogóle potrzebne i cokolwiek daje?

Albert Żurek
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Instagram Plus
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Instagram Plus to nowa opcja na popularnej platformie społecznościowej. Ma być w pełni opcjonalną aktualizacją. W ramach planu dostaniemy dostęp do ekskluzywnych funkcji ulepszających korzystanie z platformy. Twórcy twierdzą, że podstawowa wersja Instagrama nie zmieni się dla darmowych użytkowników.

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Instagram w wersji płatnej. Co potrafi i ile kosztuje?

Pod koniec ubiegłego miesiąca Meta ogłosiła, że startuje z płatnymi wariantami swoich aplikacji: WhatsApp Plus, Facebook Plus i Instagram Plus. Jak dotąd pakiety nie były jeszcze dostępne dla wszystkich osób. Teraz się to zmienia. Jak twierdzi Meta, Instagram Plus jest już dostępny od wczoraj na całym świecie.

Rozwiązanie nie sprawia jednak, że wszyscy będziemy musieli płacić za dostęp do podstawowych funkcji platformy. Ta wciąż domyślnie pozostanie darmowa. Płatna wersja Instagrama natomiast gwarantuje kilka ulepszeń, których nie znajdziemy na bezpłatnym koncie:

  • wyróżnione stories z priorytetem wśród znajomych;
  • super serduszka – animowane, wybuchające efekty na czatach;
  • możliwość utworzenia dowolnej liczby list odbiorców;
  • rozszerzenie czasu ważności stories do 48 godz. z 24 godz.;
  • opcja wybrania niestandardowej ikony aplikacji;
  • możliwość dostosowania czcionki biografii profilu;
  • przypięcie do 6 postów na profilu;
  • publikacja postów tylko w profilu, bez wyświetlania ich na kanałach znajomych.

Wraz z płatną subskrypcją Instagram Plus użytkownik dostaje też dostęp do podglądu stories bez potrzeby reagowania, możliwość sprawdzenia, ile razy stories zostały ponownie obejrzane oraz wyszukiwania użytkowników, którzy obejrzeli stories.

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Opcje udostępnione w ramach abonamentu Instagram Plus nie są zatem rewolucyjne i nie sprawiają, że osoby gotowe zapłacić za abonament będą korzystały z zupełnie innego oprogramowania. To wciąż dobrze znany i lubiany Instagram, tyle że z dodatkowymi opcjami udoskonalającymi codzienne korzystanie z aplikacji.

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Ile to kosztuje? Tanio nie jest

Instagram Plus został wyceniony na 3,99 dol./mies., czyli ok. 15 zł. Trudno uznać, że jest to niska cena jak na to, że dostajemy kilka pomniejszych funkcji. Na rynku znajdziemy wiele podobnie wycenionych abonamentów oferujących znacznie więcej. Przykładem jest YouTube Premium Lite za 17,99 zł/mies., usuwający większość reklam na platformie.

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Albert Żurek
05.06.2026 15:55
Tagi: abonamentInstagramSubskrypcja
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