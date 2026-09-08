Telefony rozrosną się na boki. Tak będą wyglądać

Podczas gdy ubiegły rok zdecydowanie należał do supercienkich smartfonów, bieżący rok to rok rozszerzania ekranów. Już teraz na rynku dostępny jest Galaxy Z Fold 8 z nad wyraz szerokim głównym ekranem, a już jutro spodziewamy się premiery składanego iPhone'a, który również ma otrzymać główny ekran zdecydowanie odbiegający od wąskiego i wysokiego standardu jaki znamy. Jednak Huawei właśnie podbił stawkę pokazując, że szeroki ekran można wstawić także do zwykłego, nieskładanego smartfona.

Huawei Pura X View to klasyczny smartfon z nie-klasycznymi proporcjami ekranu

Huawei Pura X View jest urządzeniem o klasycznej konstrukcji typu glass slab, ale jego ekran ma proporcje 16:9,5. Dzięki temu smartfon przypomina bardziej paszport niż współczesny telefon z charakterystycznym, wysokim wyświetlaczem. Producent zastosował panel OLED o przekątnej 6,39 cala, który ma zapewniać więcej miejsca w poziomie bez konieczności stosowania zawiasu i dwóch oddzielnych części obudowy.

Huawei Pura X View

Wyświetlacz oferuje rozdzielczość 2232 × 1320 pikseli i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Ramki wokół panelu mają zaledwie 1,05 mm i są symetryczne. Huawei zastosował również przyciemnianie PWM o częstotliwości 2160 Hz oraz deklarowaną maksymalną jasność sięgającą 6500 nitów. Ekran chroni szkło Kunlun Glass, a sam panel współpracuje z rysikiem Huawei M-Pen 3 Mini.

Szerokie proporcje mają przede wszystkim ułatwiać czytanie, granie i pracę z kilkoma aplikacjami jednocześnie. Większa szerokość daje także więcej przestrzeni przy korzystaniu z podzielonego ekranu. Huawei próbuje więc wykorzystać zalety kojarzone ze składanymi smartfonami bez stosowania skomplikowanej konstrukcji z elastycznym panelem.

Szeroki ekran i bateria 7000 mAh w smukłej obudowie

Nietypowe proporcje wyświetlacza nie są jedynym elementem, który wyróżnia Pura X View. Huawei umieścił w obudowie baterię o pojemności aż 7000 mAh. Producent wykorzystał ogniwo z anodą krzemową, dzięki czemu udało się zachować grubość urządzenia na poziomie 6,68 mm.

Smartfon waży 201 gramów. Za ładowanie odpowiada przewodowa technologia o mocy 66 W, a urządzenie obsługuje również ładowanie bezprzewodowe 50 W. Huawei zastosował ponadto komorę parową mającą odprowadzać ciepło z podzespołów.

Huawei Pura X View

Sercem Pura X View jest autorski procesor Kirin 9030S. Układ współpracuje z 12 GB pamięci RAM. W zależności od wersji użytkownik otrzymuje 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci na dane. Smartfon działa pod kontrolą systemu HarmonyOS 7.

Obudowa ma certyfikaty IP68 oraz IP69, więc urządzenie jest odporne zarówno na pył, jak i działanie wody w warunkach określonych przez producenta.

Huawei postawił również na rozbudowany aparat

Nietypowa forma nie oznacza rezygnacji z rozbudowanego zestawu fotograficznego. Główny aparat wykorzystuje matrycę 200 MP w technologii RYYB, obiektyw o przysłonie f/1.8 oraz optyczną stabilizację obrazu.

Za zdjęcia z większym przybliżeniem odpowiada peryskopowy teleobiektyw 50 MP z OIS. Zestaw uzupełnia aparat ultraszerokokątny 8 MP, który może być również wykorzystywany do zdjęć makro. Huawei dodał także dedykowany czujnik multispektralny odpowiedzialny za odwzorowanie kolorów i balans bieli. Przedni aparat ma rozdzielczość 50 MP.

Na razie tylko dla chińskich klientów

Huawei wycenił Pura X View na 5999 juanów za wersję z 12 GB RAM i 256 GB pamięci. Model z 512 GB kosztuje 6999 juanów, natomiast wariant z 1 TB został wyceniony na 8499 juanów. W przeliczeniu według daje to odpowiednio około 3315, 3868 i 4697 złoty. Pura X View jest dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: czerwonej, szarej, białej i czarnej.

Na razie smartfon został zaprezentowany wyłącznie na rynku chińskim. Huawei nie podał informacji o planach wprowadzenia Pura X View do sprzedaży w innych krajach.

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