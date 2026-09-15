Meta One rusza w Polsce. Co daje płatny Facebook, Instagram i WhatsApp

Meta postanowiła wprowadzić nowe abonamenty Meta One. Rozwiązanie ma na celu rozszerzenie funkcji popularnych aplikacji, za które odpowiada marka-matka Facebooka. Wprowadza ponad 50 nowych usprawnień. Nie oznacza to jednak, że za podstawową obsługę Facebooka, Instagrama czy WhatsAppa nagle będziemy musieli płacić.

Meta One wchodzi do Polski i zachęca zwykłych użytkowników do płacenia za Facebooka

Meta od dłuższego czasu coraz chętniej stawia na płatne abonamenty, które mają na celu ulepszenie darmowych usług głównych. Już w lipcu 2023 r. wdrożono usługę weryfikacji kont Meta za 65 zł/mies., a kilka miesięcy później zaczęto wdrażać płatną wersję Facebooka polegającą na możliwości pozbycia się reklam za 60 zł/mies.

Na tym jednak nie zakończono, ponieważ kilka miesięcy temu Meta wprowadziła do Polski pakiety, takie jak Facebook Plus, Instagram Plus (za 12,49 zł/mies.) oraz WhatsApp Plus za 10,49 zł/mies., które zapewniają ulepszenia, takie jak przedłużanie relacji.

Meta One to właściwie plan obejmujący wszystkie te subskrypcje w jednym, tańszym pakiecie oraz większy miesięczny limit wykorzystania sztucznej inteligencji, podobny do Google AI. Do dyspozycji przygotowano dwa plany dla użytkowników osobistych:

Meta One Core - z większym wykorzystaniem sztucznej inteligencji na kwalifikujących się platformach Meta w przypadku funkcji, takich jak modele do generowania i edytowania obrazów oraz filmów;

- z większym wykorzystaniem sztucznej inteligencji na kwalifikujących się platformach Meta w przypadku funkcji, takich jak modele do generowania i edytowania obrazów oraz filmów; Meta One Premium - zawierający to, co niższa wersja, oraz zwiększone limity generowania większej liczby obrazów i filmów.

Ile to wszystko kosztuje? Ceny wyglądają następująco:

Meta One Core - 29,99 zł/mies.;

Meta One Premium - 89,99 zł/mies.

Są też pakiety dla firm

Oprócz pakietów dla użytkowników indywidualnych marka-matka Facebooka przygotowała również abonamenty stworzone dla firm i twórców. Do dyspozycji są aż cztery wersje, za które przyjdzie nam zapłacić:

Meta One Essential - 73,99 zł/mies.;

Meta One Advanced - 239 zł/mies.;

Meta One Expert - 699 zł/mies.;

Meta One Max - 2399 zł/mies.

O ile w przypadku indywidualnych planów mogliśmy liczyć wyłącznie na różnice w wykorzystaniu sztucznej inteligencji Meta, o tyle tutaj różnice są ogromne. Bazowy pakiet zapewnia dostęp do korzyści, takich jak Facebook Plus, Instagram Plus czy WhatsApp Plus, ale także odznakę potwierdzającą weryfikację, ochronę przed podszywaniem się czy ulepszoną listę linków.

Wyższe wersje, takie jak Advanced, realnie wpływają na widoczność profilu za sprawą wyróżnienia w aktualnościach, pogrubionego przycisku Obserwuj czy automatycznego zaproszenia do obserwowania.

Pakiet Meta One Expert daje to, co kiedyś twórcy mieli zupełnie za darmo: linki do witryny, sklepu lub oferty bezpośrednio w postach. Ogranicza się jednak tylko do 8 postów na Instagramie i 20 postów na Facebooku. Meta One Max z kolei podnosi te limity jeszcze wyżej.

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