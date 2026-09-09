BLIK z historyczną transakcją. Zakupy bez udziału człowieka już możliwe

Sztuczna inteligencja daje ogromne możliwości wykonywania monotonnych czynności w imieniu użytkownika. Od niedawna na popularności zyskują agenci sztucznej inteligencji, którzy oprócz prostych poleceń wydawanych na bieżąco są w stanie samodzielnie działać bez stałego nadzoru człowieka - wykorzystując przy tym polskie technologie.

Agent AI zrobił samodzielnie zakupy i zapłacił BLIK-iem

Jak twierdzi BLIK, agent AI po raz pierwszy samodzielnie zrealizował zakup i zapłacił, wykorzystując polską metodę płatności. Rola człowieka była tu prosta: zlecenie zakupu określonego produktu w postaci kremu do rąk, potwierdzenie go z użyciem 6-cyfrowego kodu BLIK oraz zatwierdzenie w aplikacji bankowej. Na tym właściwie się zakończyła.

Resztą zajęła się sztuczna inteligencja uruchomiona przez startup technologiczny Juo. Agent AI miał za zadanie monitorowanie dostępności kremu do rąk, który w danym momencie był wyprzedany. Sztuczna inteligencja po wykryciu, że w sklepie ponownie pojawił się krem o wartości 19,99 zł, natychmiastowo dodała go do koszyka i samodzielnie przeprowadziła cały proces do końca.

Człowiek nie musiał wykonywać tu żadnych dodatkowych kroków: nic potwierdzać ani podawać nowego kodu BLIK. Agent działał autonomicznie, ale w granicach wcześniej udzielonej zgody płatniczej w aplikacji bankowej. Nie doszło tu do sytuacji, że AI kupiła to, czego się nie chciało. Mówimy zatem tu o zakupie bez bezpośredniego udziału użytkownika.

Płatność została zrealizowana BLIK-iem, a za zaksięgowanie i przeprocesowanie transakcji odpowiadało PayU.

Nowy model zakupowy z AI to przyszłość?

Już teraz sztuczna inteligencja potrafi wyszukiwać najlepsze oferty w sklepach i na platformach internetowych. Wystarczy spojrzeć na asystenta AI w aplikacji InPost czy chociażby wtyczkę ChatGPT do Allegro, dzięki której nie trzeba korzystać np. z wyszukiwarek internetowych. Wykonanie zakupu w imieniu użytkownika to kolejny krok w rozwoju zakupów internetowych.

Obecnie nie wiemy, w jaki sposób miałyby wyglądać zakupy z użyciem agenta AI oraz płatności BLIK. Dziś niemal każda aplikacja bankowa w Polsce obsługuje tę metodę płatności i mało kto sobie wyobraża, że można wrócić do dawnych przelewów czy podawania karty płatniczej. Test rozwiązania pokazuje jednak, że jesteśmy coraz bliżej technologii umożliwiającej zlecanie sztucznej inteligencji zakupów konkretnych produktów.

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