BLIK wciska hamulec. Od teraz nie zapłacisz już w tych serwisach

Polski Standard Płatności - operator BLIK-a - uruchomił mechanizm, który automatycznie sprawdza domenę powiązaną z transakcją. Jeśli adres znajduje się w Rejestrze Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, to płatność zostaje odrzucona jeszcze przed autoryzacją. To nie jest miękkie ostrzeżenie, to twarda blokada - sześciocyfrowy kod nie pomoże.

Rejestr prowadzi Ministerstwo Finansów, a lista jest aktualizowana niemal codziennie. Obecnie zawiera już ponad 55 tys. domen, a miesięcznie dopisywanych jest około 700 nowych. To pokazuje skalę problemu i tłumaczy, dlaczego operator płatności zdecydował się na tak radykalny krok.

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Dlaczego BLIK wprowadza blokadę?

Hazard online ma charakter transgraniczny. Serwis może działać legalnie w kraju rejestracji, ale jednocześnie być nielegalny w Polsce. Do tej pory blokada odbywała się głównie po stronie dostawców internetu - i była, delikatnie mówiąc, łatwa do obejścia. Teraz BLIK dorzuca swój filtr, który ma utrudnić przepływ pieniędzy do nielegalnych operatorów.

Wdrożenie wymagało zgody prezesa Narodowego Banku Polskiego, a mechanizm działa zarówno dla transakcji krajowych, jak i zagranicznych agentów rozliczeniowych. Nie ma więc znaczenia, czy płatność „przechodzi przez Polskę”, czy przez serwer na drugim końcu świata - jeśli domena jest na liście to transakcja nie przejdzie.

Czy zwykły użytkownik odczuje zmianę?

Krótka odpowiedź: nie.

Dłuższa: jeśli nie korzystasz z nielegalnych serwisów hazardowych to BLIK będzie działał dokładnie tak jak dotychczas. Zakupy w sklepach, płatności online, wypłaty z bankomatów, przelewy na telefon, subskrypcje - wszystko bez zmian. Blokada dotyczy wyłącznie domen wpisanych do rejestru. Legalne serwisy hazardowe również pozostają dostępne.

Wprowadzenie blokady dotyka systemu, z którego korzysta ponad 21,6 mln aktywnych użytkowników (stan na koniec czerwca 2026). W pierwszym półroczu Polacy wykonali ponad 1,6 mld transakcji, a w 2025 roku - aż 2,9 mld o wartości 441,5 mld zł. To gigantyczny ekosystem, w którym nawet drobna zmiana może odbić się szerokim echem.

Według danych Ministerstwa Finansów udział nielegalnego hazardu online spadł z 58,6 proc. w 2017 r. do 29,1 proc. w 2024 r.. To ogromny postęp, ale wciąż oznacza, że prawie jedna trzecia rynku działa poza prawem. Nowa blokada BLIK-a ma być kolejnym narzędziem w uszczelnianiu systemu.

*Zdjęcie otwierające: Shutterstock

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