Rząd chce karać za zakrywanie twarzy przed bankomatem. Komuś odjechał peron

Wiele osób twierdzi, że gotówka to ostatnia ostoja wolności. To właśnie fizyczny pieniądz pozwala na realizację zakupów bez pozostawiania po sobie cyfrowego śladu w rejestrze systemu bankowego. Jednak gdzieś tę gotówkę trzeba pozyskiwać. Dziś najczęściej służą do tego bankomaty. Dlatego rząd chce się zająć tą dziedziną.

Rząd chce nagrywania wypłacających gotówkę w bankomatach

Dzisiaj dużej części bankomatów w Polsce towarzyszy jakiś system kamer. Niekoniecznie każda maszyna jest wyposażona w tego typu zabezpieczenie, ale banki i instytucje finansowe korzystają także z ogólnego zewnętrznego monitoringu. Obecnie jest to dobra wola i kwestia bezpieczeństwa operatora bankomatu, ale nie wymóg.

Jak podaje Cashless, Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało jednak nowy obowiązek nagrywania każdej wypłaty w ustawie o usługach płatniczych. Wobec czego każdy właściciel oraz operator bankomatów i wpłatomatów, oprócz nagrania osoby pobierającej gotówkę, będą musieli przechowywać wizerunek użytkowników przez 90 dni od momentu wypłaty.

Pozyskane materiały będą do wglądu służb oraz instytucji, takich jak policja, sąd czy prokuratura w razie potrzeby. Jest to główny cel zmian w przepisach, oficjalnie motywowany względami bezpieczeństwa oraz chęcią walki z oszustwami finansowymi.

Wraz ze zmianami w ustawie zaproponowano też potencjalne kary dla klientów, którzy podczas korzystania z bankomatu będą zakrywali twarz - co znacząco utrudnia identyfikację osoby wypłacającej lub wpłacającej gotówkę. Mowa o karach finansowych lub naganach.

Ministerstwo podkreśla, że wciąż istnieją bankomaty pozbawione funkcji rejestrowania wizerunku klienta. Takie maszyny ze względu na gorszy system zabezpieczeń są chętnie wykorzystywane przez osoby zajmujące się oszustwami polegającymi na kradzieży pieniędzy. Jednak nowe wymogi rejestrowania sprawią, że każda maszyna będzie nagrywać użytkownika. Oczywiście operatorzy czy właściciele bankomatów będą musieli dostosować się do nowych przepisów, o ile te wejdą w życie, i zmodernizować swoje maszyny.

Zmiany w prawie mają również ułatwić prokuraturze dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową. Trudno powiedzieć, czy chodzi tu wyłącznie o kwestie bezpieczeństwa, czy też o większą kontrolę.

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