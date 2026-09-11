BLIK stał się potężniejszy. Co to oznacza dla ciebie?

Już w 2022 r. BLIK otrzymał kategorię istotnych systemów płatności detalicznych. Od tego czasu polski system płatności zyskał na ogromnej popularności i mało kto wyobraża sobie codzienność bez 6-cyfrowych kodów w zakupach online. Narodowy Bank Polski zakwalifikował jednak BLIK-a do najwyższej kategorii. Co to właściwie oznacza dla nas, konsumentów?

BLIK zakwalifikowany jako systemowo ważny system płatności

Podstawą zmiany kwalifikacji były wyniki uzyskane przez BLIK-a. W ostatnich czterech kwartałach sprawozdawczych (czyli w ciągu roku) wykonano największą liczbę zleceń płatniczych za pomocą rozwiązania obsługiwanego przez Polski Standard Płatności. Uzyskano najwyższy wynik spośród wszystkich systemów płatności detalicznych w Polsce.

Tym sposobem BLIK znalazł się na równi z innymi systemami płatności z najwyższej kategorii, takimi jak Elixir (obsługujący transakcje bankowe, takie jak przelewy) czy SORBNET3 oraz TARGET-NBP, obsługiwanymi przez NBP. W kraju funkcjonuje sześć systemów płatności detalicznych - BLIK jest jednym z nich. Narodowy Bank Polski nadaje trzy poziomy klasyfikacji: systemowo ważne, istotne oraz pozostałe systemy.

Decyzja NBP jest potwierdzeniem skali, jaką osiągnął BLIK, ale także skuteczności strategii, którą konsekwentnie realizujemy od lat. [...] Wspólnie z bankami i partnerami systematycznie poszerzamy dostępność BLIKA i rozwijamy nowe usługi. To właśnie konsekwencja w realizacji tej strategii sprawiła, że BLIK stał się jednym z kluczowych elementów polskiego rynku płatniczego" - mówi Monika Król, wiceprezeska BLIKA.

Co to oznacza dla użytkowników BLIK-a?

Przede wszystkim decyzja sprawia, że BLIK-a dotyczą wyższe wymogi w zakresie standardów bezpieczeństwa. Systemy płatności z najwyższą kategorią muszą zagwarantować sprawne i bezpieczne działanie infrastruktury. W praktyce sam system powinien być bardziej odporny na potencjalne awarie dotyczące działania BLIK-a. Oprócz tego możemy spodziewać się też ograniczenia przerw technicznych do minimum.

Dla użytkowników jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ chyba nikt nie chce być odcięty od swoich pieniędzy. Co prawda awarie i prace techniczne BLIK-a jako całego systemu płatności zdarzają się bardzo rzadko i najczęściej dotyczą tylko garstki klientów. Najczęściej problemy leżą po stronie banków, których systemy wysiadają, a wraz z nimi BLIK.

Mimo wszystko większe bezpieczeństwo jest zawsze istotnym usprawnieniem. Szczególnie jeśli mówimy o systemie, w którym tylko przez pierwsze pół roku zrealizowano 1,6 mld transakcji o łącznej wartości 224,8 mld zł (8,7 mln operacji dziennie).

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