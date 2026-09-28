Dostałem wiadomość od Allegro. Zamawianie kurierem wreszcie się opłaca

W związku z nadchodzącym wygaśnięciem abonamentu Allegro Smart! otrzymałem przypomnienie o wdrożeniu nowych, prostszych zasad dotyczących zamówień realizowanych na platformie. Choć oficjalnie nowy regulamin wszedł w życie już 2 marca 2026 r., to w praktyce wielu z nas - w tym ja - odczuje go dopiero w momencie rocznego odnowienia usługi.

Allegro zmienia i upraszcza zasady darmowej dostawy w ramach pakietu Smart!

Dotychczas, czyli przed 2 marca 2026 r., by nie płacić za wysyłkę w ramach Smarta!, musieliśmy pilnować dwóch różnych kwot u jednego sprzedawcy:

od 45 zł dla automatów paczkowych i punktów odbioru (np. sklepy);

od 65 zł przy dostawie kurierem na wskazany adres.

W praktyce oznaczało to, że przy mniejszych zakupach bardziej opłacało się wybierać dostawę do automatu lub punktu. Od 2 marca wprowadzono jednak nowe zasady, które zakładają identyczną minimalną wartość zamówienia pozwalającą skorzystać z darmowej dostawy. Niezależnie od wybranej metody, darmowa dostawa przysługuje od tej samej kwoty:

od 49,90 zł do automatów paczkowych i punktów odbioru (np. sklepy);

od 49,90 zł kurierem na wskazany adres domowy.

W ten sposób Allegro wraca do dawnego, prostszego modelu, w którym nie trzeba robić wielkich zakupów, by załapać się na darmowego kuriera. Do tej pory nowe zasady obejmowały jednak wyłącznie osoby, które wykupiły Smart! po 2 marca, albo te, którym po tej dacie przypadło roczne odnowienie. W moim przypadku abonament wygasa za pięć dni, więc do teraz korzystałem jeszcze ze starych, podwójnych progów cenowych.

Gdy tylko przedłużę pakiet, automatycznie przejdę na nowe warunki. Co ważne, Allegro zaznacza, że nawet przy płatności kartą opłata za kolejny rok nie pobierze się automatycznie - usługę trzeba odnowić ręcznie.

Dotyczy to zresztą każdego, kto kupił Smarta! przed 2 marca 2026 roku. Jeśli wasze odnowienie przypadło np. w styczniu lub lutym, zmiana czeka was przy kolejnym odnowieniu. Mimo wszystko to zmiana na plus. Sam preferuję dostawy realizowane przez kuriera niż te do automatu paczkowego. I choć ostatnio polubiłem się też z punktami odbioru, lubię mieć po prostu wybór.

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