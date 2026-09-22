Wchodzisz na Allegro i nie płacisz za wystawienie auta. Jest promocja

Sprzedaż używanego samochodu nie jest prosta i nie pomaga też fakt, że platformy zajmujące się wystawianiem ogłoszeń oczekują sporych opłat. Jednak brak wystawienia oferty w sieci znacząco utrudnia sprzedaż pojazdu. Nie da się tego uniknąć, ale można ominąć opłatę.

0 zł za wystawienie ogłoszenia motoryzacyjnego na Allegro z pakietem Smart!

W ramach nowej akcji Allegro pozwala użytkownikom pakietu Smart! opublikować ogłoszenie na Allegro Lokalnie za 0 zł na 30 dni w pakiecie "Nitro ze Smart". Ogłoszenie oczywiście będzie widoczne dla wszystkich kupujących - również tych korzystających ze zwykłej wersji Allegro.

Promocja pozwala wystawić produkty, takie jak samochody, motocykle, quady, maszyny czy przyczepy oraz łodzie. Jedynym wymaganiem jest posiadanie pakietu Smart! Dotyczy to zarówno osób, które od dawna korzystają z abonamentu, jak i nowych nabywców rozwiązania. Ci pierwsi mogą od razu przejść do wystawienia swojego pojazdu na Allegro za darmo, natomiast ci drudzy będą mogli z niej skorzystać w ciągu 24 godz. od aktywacji abonamentu.

Tym sposobem można dotrzeć ze swoim samochodem czy innym pojazdem do milionów potencjalnych kupujących na Allegro. Jeśli dacie dobrą ofertę i w ciągu 30 dni ktoś odezwie się w sprawie kupna wystawionego samochodu, nie zapłacicie żadnej prowizji ani opłaty. Genialne.

Allegro Smart! to nie tylko promocja na ogłoszenie

Allegro Smart! jest jedną z najlepszych subskrypcji, z jakich korzystam. Przede wszystkim nie muszę płacić za dostawy przy zamówieniach od 49 zł, są też darmowe zwroty. Oprócz tego można liczyć na tzw. Smart! Bonusy, czyli zniżki i inne dodatki w usługach partnerów. Do końca września jest opcja na tańsze tankowanie z rabatem do 35 groszy na litrze na stacjach MOL, 1000 GB na 100 dni w T-Mobile na kartę czy 25 proc. zniżki na zakup biletów w Multikinie.

Sam często zaglądam do tej zakładki i planuję wykorzystać obniżkę na paliwo, które jest obecnie wyjątkowo drogie. Tankowanie będzie mniej bolesne.

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