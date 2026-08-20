Sony wskrzesza hit sprzed lat. Kultowe słuchawki wracają w nowej wersji

Internet od jakiegoś czasu huczy plotkami o wskrzeszeniu przez Sony słuchawek WH-1000XM4, czyli modelu który trafił na rynek ponad sześć lat temu. Jak się okazuje, prawdopodobnie nie mamy do czynienia jedynie z plotkami, gdyż do internetu trafiły właśnie pierwsze zdjęcia nadchodzących Sony WH-1000XM4C oraz kolejne szczegóły dotyczące ich specyfikacji.

Kultowe Sony WH-1000XM4 powracają w odświeżonej wersji

Fotografie, którymi podzieliła się redakcja niemieckiego serwisu WinFuture.de przedstawiają słuchawki w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej oraz fioletowej. Sony najwyraźniej nie zdecydowało się więc na większe zmiany w konstrukcji, bowiem pod względem wyglądu WH-1000XM4C mają być niemal identyczne z oryginalnymi WH-1000XM4. Z informacji serwisu wynika również, że nowe słuchawki zachowają 40-milimetrowe przetworniki, wagę wynoszącą około 253 gramów oraz pasmo przenoszenia od 4 Hz do 40 000 Hz.

Nie zabraknie jednak kilku zmian. Najważniejszą z nich ma być obsługa Bluetooth 6.0 zamiast Bluetooth 5.0, z którego korzystał oryginalny model. Jak zwraca uwagę Android Authority, pod tym względem WH-1000XM4C mogą otrzymać nawet nowszą wersję standardu niż obecna maskotka serii, słuchawki WH-1000XM6.

Część różnic prawdopodobnie wynika z chęci obniżenia ceny. Według wcześniejszych przecieków Sony ma wycenić WH-1000XM4C na około 250 euro (ok. 1080 zł), podczas gdy oryginalne WH-1000XM4 debiutowały w Europie z ceną 379 euro (ok. 1635 zł). WinFuture podaje, że by osiągnąć niższą cenę producent ma ograniczyć między innymi czas pracy na baterii. Nowy model ma oferować do 27 godzin słuchania z włączoną aktywną redukcją hałasu ANC i do 34 godzin bez ANC. Dla porównania, poprzednik zapewniał odpowiednio do 30 i 38 godzin działania.

Ze zdjęć i informacji opublikowanych przez niemiecki serwis wynika także, że z lewej muszli zniknęło logo NFC. Serwis sugeruje, że funkcja szybkiego parowania za pomocą NFC mogła zostać usunięta w ramach oszczędności. Na razie nie wiadomo natomiast, czy Sony wprowadziło jakiekolwiek zmiany dotyczące skuteczności aktywnej redukcji hałasu lub jakości dźwięku.

Z wcześniejszych przecieków wynika, że Sony WH-1000XM4C zadebiutują 7 września.

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