Składany iPhone to tak naprawdę składane Xiaomi. Czego nie rozumiesz?

Apple oficjalnie zapowiedział premierę tegorocznych iPhone’ów na środę 9 września 2026 r. Debiut obejmie trzy modele: dwa zwykłe iPhone’y 18 Pro (Max) oraz zupełnie nowego iPhone’a Ultra – czyli pierwszy w historii Apple składany model.

Składany iPhone to tak naprawdę składany Xiaomi

W sieci ostatnimi czasy opublikowano grafiki rzekomo przedstawiające ekskluzywną wersję iPhone’a Ultra z czerwonym wykończeniem. Za przecieki odpowiadał sprawdzony informator Evan Blass, który w swojej karierze już wiele razy ujawnił wygląd licznych modeli przed ich premierą. Tym razem opublikował post z krótkim podpisem: "Co sądzisz o »ekskluzywnej czerwonej wersji?".

Inny informator, Mark Gurman, wszedł do gry i powiedział, że grafiki przedstawiające czerwony, składany telefon Apple’a tak naprawdę pochodzą od Xiaomi. Nie jest to zatem prawdziwy wygląd iPhone’a Ultra. Sprzęt nie zostanie bowiem wydany ani w czerwonej wersji kolorystycznej, ani też w zielonej. Według wcześniejszych doniesień sprzęt ma być dostępny tylko w bazowych wariantach: czerni i bieli.

Nikt nie wie, dlaczego Xiaomi stworzyło grafiki obejmujące iPhone’a Ultra. Ale przynajmniej teraz wiemy, dlaczego w sieci możemy znaleźć tyle grafik przedstawiających rzekomy wygląd pierwszego składaka Apple’a.

Co wiemy o składanym iPhone'ie na dwa tygodnie przed premierą?

Mimo że do premiery urządzenia pozostają jeszcze niespełna dwa tygodnie (ta została zaplanowana na 9 września 2026 r.), wiemy już praktycznie wszystko na jego temat. Specyfikacja techniczna ma obejmować:

ekran zewnętrzny 5,5 cala;

ekran główny 7,8 cala, proporcje 4:3;

dwa aparaty 48 Mpix;

aparat przedni bez Face ID – ze wsparciem Touch ID;

czip A20 Pro wykonany w technologii 2 nm;

akumulator ok. 5800 mAh;

pamięć: 12 GB RAM i do 2 TB przestrzeni na dane.

Telefon kształtem ma przypominać najnowszego Samsunga Galaxy Z Fold 8, który jest szerszy niż wyższy. Dotychczas składaki po rozłożeniu wyglądały jak kwadrat, a po złożeniu wyglądały jak zwykłe smartfony z ok. 6,5-calowym ekranem. Apple i Samsung wraz ze swoimi szerokimi modelami podchodzą do sprawy nieco inaczej, ponieważ urządzenia w trybie rozłożonym są mniejsze, szersze i niższe.

Dzięki temu wyglądają jak kompaktowe tablety. Osobiście takie podejście bardziej mi się podoba. Jest to przede wszystkim coś innego na tym powtarzalnym i nudnym rynku smartfonów. Premiera składanego iPhone’a już 9 września 2026 r. o godz. 19:00 czasu polskiego.

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