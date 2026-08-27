Samsung Galaxy S26 FE już w Polsce. Tyle kosztuje najlepszy z najtańszych

W zeszłym miesiącu Samsung pokazał swoje najdroższe składane modele, ale teraz przyszedł czas na coś rozsądniejszego. Tańsza wersja Galaxy S26 (a raczej większego S26+) pod wieloma względami przypomina topowe modele wydane na początku tego roku. Wygląda niemal tak samo, ma dobry ekran, aparat i baterię. Producent oszczędził głównie na jednym.

Galaxy S26 FE już tu jest - możliwości wyglądają nieźle

Samsung Galaxy S26 FE to lekkie odświeżenie zeszłorocznego Galaxy S25 FE, który był po prostu dobrym smartfonem. W nowym modelu zastosowano niezłą specyfikację:

ekran: 6,7 cala, LTPO AMOLED 2X, rozdzielczość 1080 × 2340 pikseli, odświeżanie 1–120 Hz, szkło Gorilla Glass Victus+;

procesor: Exynos 2500;

pamięć: 8 GB operacyjnej, 128, 256 lub 512 GB przestrzeni na dane;

aparaty tylne: główny 50 Mpix, szeroki 12 Mpix, teleobiektyw 8 Mpix;

aparat przedni: 12 Mpix;

akumulator: 4900 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe 15 W;

wodoszczelność: IP68;

Android 17, One UI 9;

głośniki stereo, łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, obsługa eSIM.

Jeśli porównamy go z zeszłorocznym Galaxy S25 FE, największą zmianę zobaczymy w wyglądzie. Tegoroczny model charakteryzuje się stylistyką pasującą do serii S26 z podwójnie wystającą wyspą na aparaty, zamiast zwykłych wystających obiektywów. Szczerze powiedziawszy, takie podejście znacznie bardziej przypada mi do gustu - tył S26 FE wygląda bogaciej.

Przód pozostał bez zmian. To w dalszym ciągu panel obejmujący duży, 6,7-calowy ekran AMOLED z cienkim i symetrycznym obramowaniem. Druga główna zmiana względem S25 FE to procesor: Exynos 2500, podczas gdy w poprzedniku znalazł się Exynos 2400. Co to właściwie oznacza? Że S26 FE otrzymał czip z ubiegłego roku, który był dostępny m.in. w Galaxy Z Flip 7 wydanym w 2025 r.

W praktyce jednak dla większości osób nie ma to większego znaczenia – to wciąż bardzo wydajny układ, który zapewnia wysoką płynność w codziennym użytkowaniu, aplikacjach i grach. To jeden z kluczy aspektów, na których producent oszczędził.

Ile kosztuje Galaxy S26 FE i jak wygląda cena w stosunku do S26 i S25 FE?

Smartfon trafi do sprzedaży już w następnym tygodniu: 4 września 2026 r. Urządzenie ma być dostępne w trzech kolorach: czarnym, niebieskim i zielonym. Ceny wyglądają następująco:

Samsung Galaxy S26 8/128 GB - 3489 zł;

Samsung Galaxy S26 8/256 GB - 3899 zł;

Samsung Galaxy S26 8/512 GB - 4799 zł.

I jest to wyraźnie wyższa cena w porównaniu z zeszłorocznym S25 FE, który startował od 3199 zł za wersję 8/128 GB.Warto dodać, że nieco bardziej zaawansowanego Galaxy S26 w wydaniu 12/256 GB można kupić za niespełna 3400 zł.

Oczywiście - S26 jest mniejszym smartfonem. Ale niemal pod każdym względem lepszym. Dlatego osobiście wybrałbym bazowego S26. No chyba, że nowy Galaxy S26 FE stanieje do ok. 3000 zł.

Zeszłoroczny Galaxy S25 FE jest dostępny za ok. 2800 zł. Jeśli zależy wam właśnie na cenie, to może ten model będzie dobrym wyborem.

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