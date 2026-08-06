Polacy czekali na zakupy online w Pepco. Dostali, ale coś dziwnego

Pepco pochwaliło się, że właśnie uruchomiło nowy ekosystem cyfrowy dla klientów. Ten obejmuje nową stronę internetową, istniejącą wcześniej aplikację mobilną oraz funkcje programu lojalnościowego. Nie jest to jednak podejście podobne do Allegro czy AliExpress. Nie zrobicie tu zakupów - i to jest chyba największa słabość tego, co pokazano.

Ekosystem cyfrowy Pepco: aplikacja i strona internetowa, ale zakupy offline

Podczas gdy większość sklepów coraz chętniej stawia na handel internetowy z dostawami do klienta (automaty, adresy domowe), Pepco jest jedną z sieci, które przede wszystkim sprzedają offline. Swego czasu gigant miał własną strefę na Allegro (2021 r.), ale z czasem została ona zamknięta.

Zamiast iść uparcie w sprzedaż online, Pepco uruchamia ekosystem cyfrowy, który łączy zalety sprzedaży online z tą na miejscu. Oznacza to, że aplikacja oraz strona internetowa nie służą do zamawiania produktów, ale do przeglądania oferty dostępnej na miejscu w sklepach sieci. Tych w całej Polsce jest ponad 1400, z czego wiele znajduje się w mniejszych miastach i wsiach. Znalezienie najbliższego Pepco wcale trudne nie jest.

Strona internetowa Pepco

Oznacza to, że przed wybraniem się na zakupy do Pepco dzięki nowej stronie internetowej oraz aplikacji można sprawdzić, jaka oferta obecnie obowiązuje w sklepach sieci. Nie trzeba zatem szukać konkretnych przedmiotów na miejscu, tylko wcześniej się przygotować. Nie wiem, jak wy, ale osobiście nie jestem fanem zakupów bez planu i bezsensownego szukania. Wolę wiedzieć, po co idę na zakupy. Dlatego aplikacja oraz strona internetowa pokazujące ofertę są tu na wagę złota.

Strona internetowa ma prezentować ponad 11 tys. produktów. Pepco twierdzi, że to niemal dziesięciokrotnie więcej niż wcześniej. Dzięki temu klienci mogą przeglądać asortyment, porównywać różne produkty i planować wizyty - nie tylko w polskich oddziałach Pepco, ale we wszystkich ponad 4000 sklepach w całej Europie.

W nowym ekosystemie istotna jest zwiększona personalizacja oraz większe zaangażowanie. W uruchomionej wcześniej w tym roku aplikacji mobilnej znajdziemy natomiast kupony na zakupy na miejscu - działają one podobnie jak w innych sieciach sklepów: wystarczy zeskanować wirtualną kartę przed realizacją płatności.

Co istotne, Polska jest pierwszym krajem, w którym Pepco wdraża swoją nową platformę cyfrową. W dalszej kolejności sieć ma zamiar rozszerzyć ekosystem o kolejne 18 rynków w całej Europie. I dobrze, bo zakupy teraz będą łatwiejsze.

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