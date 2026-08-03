Polakom odbiło. Stali pod Lidlem o 1:00 w nocy po kawałek gumy

W najnowszej gazetce Lidl pochwalił się wprowadzeniem antystresowych gniotków marki Needoh. To popularny na TikToku gadżet - silikonowa, satysfakcjonująca w dotyku "kostka lodu", która rozbiła bank na profilach młodzieży (i nie tylko). Gdy w Polsce pojawiła się możliwość nabycia zabawki, Polacy nie mogli tego zignorować.

Specjalnie poszli do sklepu po północy po kawałek gumy

Premiera gniotków NeeDoh wystartowała w poniedziałek, 3 sierpnia. Większość sklepów otwiera się standardowo o 6:00 nad ranem i zamyka o 22:00, ale w Warszawie i kilku innych miastach działają placówki całodobowe. Te zamykają się tylko na krótką przerwę techniczną w okolicy północy.

Ci, którzy mieli całodobowego Lidla pod nosem, nie zamierzali czekać do rana. Mimo późnej godziny sporo osób stało już przed otwarciem - jeden z TikTokerów uważa, że kilkanaście osób czekało już przed pierwszą, aby zaraz zrobić zakup. Nie była to akcja wymagająca rozkładania namiotu i oczekiwania w kolejce aż do rana. Gniotki Needoh wyprzedawały się praktycznie natychmiastowo.

Zaraz po godz. 1:00 na stanie pozostało dosłownie kilka sztuk, ponieważ wiele osób wykupowało je garściami. Na filmach z TikToka nie brakuje doniesień o sytuacjach, w których niektórzy kupowali nawet po 30 sztuk jednocześnie. Antystresowa zabawka została wyceniona na 14,99 zł i była dostępna w różnych kolorach: fioletowym, różowym i niebieskim.

Teraz wystawiają popularne gniotki kilka razy drożej

Oczywiście warszawskie całodobowe oddziały Lidla nie są jedynymi punktami, gdzie można zdobyć popularną zabawkę. W innych sklepach niektórzy specjalnie przychodzili o godz. 6:00, aby zakupić własny zapas antystresowych gniotków. Na fali popularności Needoh sporo osób chce też sobie zarobić.

Efekt? Na półkach w Lidlu pustki, za to platformy sprzedażowe w rodzaju Vinted zalała fala ogłoszeń. Gniotki z Lidla są wystawione kilka razy drożej - nawet za 40-70 zł. Z pewnością znajdzie się mnóstwo osób, którym nie udało się kupić kostki w popularnym sklepie za 15 zł i zdecydują się na taki zakup.

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