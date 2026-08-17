Najnowszy przeciek - pochodzący z wewnętrznej kompilacji dla serii Galaxy S26 - pokazuje, że Samsung idzie w kierunku dopracowania animacji, odświeżenia kluczowych elementów interfejsu i mocniejszego spięcia ekosystemu Galaxy z laptopami. I choć większość użytkowników wciąż czeka na stabilne One UI 9.0 to Koreańczycy już testują wersję 9.5, która wygląda na coś więcej niż kosmetyczny lifting.

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Szybsze, płynniejsze, bardziej „miękkie” animacje

Najbardziej zauważalna zmiana dotyczy animacji - i to takich, które widać od razu po odblokowaniu telefonu. Według przecieku One UI 9.5 oferuje „absurdalnie płynne” animacje na ekranie domowym. Fahad Ali Javed, który udostępnił fragmenty interfejsu, twierdzi, że to dopiero druga wewnętrzna kompilacja, a płynność już teraz jest zauważalnie lepsza niż w One UI 9.0.

Pojawiają się też nowe animacje. Dla przykładu, Samsung od lat trzyma się minimalistycznego podejścia do animacji czytnika linii papilarnych, ale w One UI 9.5 pojawia się nowy zestaw grafik i wskaźników. Zmiana jest widoczna już na ekranie rejestracji odcisku palca - bardziej dopracowane, bardziej „premium”, z subtelnymi efektami, które mają lepiej współgrać z resztą interfejsu.

W One UI 9.5 pojawia się też zmiany w interfejsie Aparatu:

Nowy sposób wyświetlania szybkich ustawień - zamiast wyskakującego panelu podmenu pojawia się jako nakładka na wizjer.

Zaokrąglone kontenery i złote akcenty - subtelne, ale zauważalne, szczególnie w trybach, gdzie ikon jest dużo.

Lepsza czytelność ikon i ich skalowania - w trybach fotograficznych zmienia się grubość obrysów i proporcje.

Nowa opcja 24 MP w podstawowym Galaxy S26 - wreszcie dostępna bez przekopywania się przez ustawienia.

Wyszukiwarka na ekranie głównym i aplikacje na Windowsie bez pomocy Microsoftu

Samsung kontynuuje trend przenoszenia elementów interfejsu w dół ekranu, tak aby były łatwiej dostępne podczas obsługi jedną ręką. W One UI 9.5 pojawia się dolny pasek wyszukiwania, znany już z najnowszych składaków Galaxy Z Flip8 i Fold8. Co ważne - według przecieku - ta funkcja trafi również na starsze modele, w tym serię Galaxy S26.

Ciekawą nowością jest App Mirroring, czyli możliwość wyświetlania aplikacji z telefonu na laptopie Galaxy Book bez pośrednictwa usługi Aplikacja Łącze z telefonem. Wymagania są proste: Bluetooth, Wi-Fi i logowanie na to samo konto Samsung.

Brzmi znajomo? Tak - to odpowiednik iPhone Mirroring z macOS Sequoia. Apple pozwala sterować iPhone’em z poziomu Maca, nawet gdy telefon jest zablokowany. Samsung najwyraźniej chce zaoferować podobne doświadczenie, choć na razie nie wiadomo, czy funkcja będzie równie rozbudowana.

Kiedy premiera?

Wczesne przecieki sugerują, że One UI 9.5 może pojawić się około lutego-marca przyszłego roku, choć to oczywiście bardzo wczesne szacunki. Biorąc pod uwagę, że Samsung dopiero kończy prace nad stabilnym One UI 9.0, a 9.5 jest w fazie wewnętrznych testów, finalna lista zmian może się jeszcze mocno zmienić.

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