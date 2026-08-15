Microsoft popsuł odtwarzanie muzyki. Poczekasz pół minuty na piosenkę

W normalnym świecie kliknięcie w MP3 powinno kończyć się natychmiastowym bum w głośnikach. W świecie Windowsa 11 może kończyć się 33-sekundową medytacją nad sensem życia. Tak zaczęła się internetowa drama, w której udział biorą VLC, Microsoft Defender, Jonathan Blow i cała rzesza zirytowanych użytkowników. A wszystko przez to, że zwykły plik MP3 potrafi ładować się w VLC dłużej niż niejedna gra wideo.

VLC kontra Microsoft Defender

Cała historia zaczęła się od wpisu Jonathana Blowa - znanego twórcy gier - który publicznie ogłosił, że porzuca VLC, bo odtwarzacz potrzebuje 33 sekund, by rozpocząć odtwarzanie MP3. Blow wykorzystał okazję, by wbić szpilę społeczności open source, pisząc o „żenującym stanie” części projektów. Jego post szybko zyskał popularność, ale równie szybko został opatrzony community note: winny nie jest VLC, lecz… Microsoft Defender.

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Twórcy VLC nie pozostawili sprawy bez komentarza. W odpowiedzi napisali, że problem wynika z błędu w Microsoft Defenderze, który po jednej z aktualizacji Windowsa 11 zaczął traktować pamięć podręczną wtyczek VLC jak coś podejrzanego i… poddawać ją kwarantannie. Efekt? VLC przy każdym uruchomieniu musi od nowa generować cache, a to trwa. I to długo.

Blow w kolejnych wpisach argumentował, że nawet jeśli problem leży po stronie Microsoftu to VLC powinno go obejść - tak jak on sam kiedyś musiał obejść błędny sterownik AMD. To z kolei wywołało kolejną falę dyskusji: czy twórcy aplikacji powinni łatać błędy systemu operacyjnego, by użytkownik nie cierpiał?

Kto zawinił? I czy to w ogóle ma znaczenie?

VLC media player

Z technicznego punktu widzenia winny jest Microsoft Defender. Z praktycznego - użytkownik ma gdzieś, kto zawinił. Chce kliknąć MP3 i słyszeć muzykę, a nie czekać pół minuty, aż Windows skończy swoje rytuały.

W zasadzie jedynym sposobem na rozwiązanie problemu jest przeinstalowanie VLC, jeśli ktoś używa właśnie tego odtwarzacza zamiast Odtwarzacza multimedialnego wbudowanego w system. Defender ponoć wówczas przestaje patrzeć na VLC podejrzliwie i wszystko wraca do normy. Ewentualnie czekać, aż któraś z kolejnych aktualizacji sama rozwiąże problem.

*Zdjęcie otwierające wygenerowane za pomocą AI

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