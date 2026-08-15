Programy do projektowania mebli. Szafy (i nie tylko) na wymiar

Każda osoba, która chociaż próbowała projektować meble, dobrze wie, iż jest to większym wyzwaniem niż mogłoby się wydawać. W przypadku szaf dobranie odpowiedniej głębokości obudowy oraz szerokości i wysokości półek to dopiero początek. Na etapie projektu powinniśmy przemyśleć, gdzie wstawić drążki, by zmieścić koszule i marynarki, ile umieścić szuflad oraz na jakiej wysokości itd.

Oprócz tego, projektując szafę, powinniśmy wziąć pod uwagę grubość płyt meblowych, konieczność zachowania miejsca na luz montażowy oraz przestrzeni potrzebnej do montażu systemu drzwi przesuwnych, jeśli na niego się zdecydujemy, a w przypadku drzwi na zawiasach trzeba zadbać o to, by skrzydła o nic nie zahaczały. Podobnie wygląda to w przypadku komód, regałów, witryn i kredensów.

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Naszkicować projekt szafy, tudzież innego elementu wyposażenia domu lub mieszkania, można oczywiście ołówkiem na kartce, a w zamierzchłych czasach piksela łupanego radziliśmy sobie właśnie w ten sposób. Na szczęście dziś możemy wykorzystać cyfrowe narzędzia w postaci programów do projektowania mebli, które pozwalają wychwycić błędy w wymiarach, zanim jakakolwiek płyta zostanie docięta.

Z tego tekście dowiesz się więcej o takich programach do projektowania mebli jak:

Programy do projektowania mebli - 5 propozycji

Wiele programów do projektowania mebli można znaleźć w internecie i korzystać z nich za darmo poprzez przeglądarkę internetową. Swoje własne przygotowały dla nas wybrane sieci sklepów - z nadzieją na to, iż po wykonaniu projektu złożymy zamówienie właśnie u nich. A z których aplikacji lub webaplikacji faktycznie warto skorzystać? Oto nasze pięć propozycji.

Program do projektowania mebli: Planer IKEA

Skandynawska sieć sklepów daje klientom do dyspozycji różne planery online - w tym konkretnych pomieszczeń lub mebli. Można zaprojektować z ich pomocą szafę lub witrynę z użyciem predefiniowanych modułów takich jak obudowy, półki, szuflady i drzwi, a potem wygenerować automatycznie listę zakupów z podsumowaniem kosztów. Planer IKEA jest prosty w użyciu oraz intuicyjny.

Po podaniu wymiarów przestrzeni, gdzie chcemy postawić mebel, możemy zacząć dobierać jego poszczególne elementy, w tym półki, drążki, fronty, uchwyty itd. korzystające z takich systemów jak PAX, BILLY czy BESTA. Warto jednak pamiętać, że nie zaprojektujemy tu co bardziej wymyślnych konstrukcji i nie zawsze uda się dopasować mebel idealnie do np. szerokości ściany lub wysokości pomieszczenia.

Program do projektowania mebli: Designer Komandor

Drugą propozycją jest Designer Komandor, czyli kreator mebli od tej marki dostępny zarówno poprzez przeglądarkę internetową, jak i w formie aplikacji na sprzęty mobilne z Androidem (Google Play) oraz iOS/iPadOS (App Store). Za jego pomocą możemy wybrać jakiego typu szafę, kredens itp. chcemy zaprojektować, a następnie dowolne modyfikować parametry pod wymiar.

Designer Komandor pozwala wybierać i zestawiać różnorodne materiały i sprawdzić z użyciem poszerzonej rzeczywistości, jak gotowy mebel będzie wyglądał w mieszkaniu. Specjalna opcja o nazwie „ubrania” umożliwia z kolei oszacowanie, ile rzeczy pomieści zaprojektowany model, a jedno kliknięcie pozwoli wysłać gotowy projekt do projektanta w celu jego wyceny.

Program do projektowania mebli: Meble.pl

Inną firmą, która zajmuje się tworzeniem mebli pod wymiar, jest Meble.pl. W tym przypadku możemy wybrać z asortymentu produkt, który najlepiej pasuje do naszej wizji, a następnie w niemal dowolny sposób modyfikować wymiary oraz inne cechy, takie jak np. wysokość i liczbę półek, szerokość drążków itd.

Podczas projektowania mebli z użyciem kreatora możemy wybierać również spośród mnóstwa rodzajów płyt meblowych, w tym drewnopodobnych i połyskowych. Po skończeniu projektu otrzymujemy od razu jego kosztorys oraz wizualizację 3D, którą możemy nanieść na obraz z kamery w smartfonie po zeskanowaniu kodu QR.

Program do projektowania mebli: SketchUp

SketchUp to ceniony, zaawansowany program do modelowania 3D, w którym da się zaprojektujemy zarówno całe pomieszczenia, jak i meble absolutnie dowolnych wymiarach i kształtach. W wersji darmowej dostępny jest jako narzędzie uruchamiane w przeglądarce internetowej (SketchUp Free). Płatne warianty oprogramowania oferują rozbudowaną aplikację stacjonarną na komputery osobiste oraz wersję przeznaczoną na sprzęty mobilne.

Program wyróżnia się dostępem do otwartej bazy modeli o nazwie 3D Warehouse. Możemy z niej bezpłatnie pobierać gotowe trójwymiarowe meble, akcesoria oraz sprzęty AGD tworzone zarówno przez producentów, jak i zgromadzoną wokół usługi społeczność, a potem je modyfikować. SketchUp wymaga co prawda poświęcenia więcej czasu na naukę obsługi niż sklepowe konfiguratory, ale w zamian nie narzuca żadnych sztywnych ram i ograniczeń modułowych.

Program do projektowania mebli: MakeByMe

MakeByMe to nowoczesne narzędzie dedykowane dla osób, które projektować meble od podstaw. Usługa uruchamiana może być zarówno w przeglądarce na komputerze, jak i w formie aplikacji mobilnej na urządzenia z Androidem (Google Play) i iOS/iPadOS (App Store). W ramach tej usługi dostępny jest realistyczny silnik graficzny 3D, dzięki czemu wizualizacja mebla wygląda wyjątkowo atrakcyjnie.

Edytor pozwala na dopasowywanie grubości desek, doborze technik łączeń (np. kołki, śruby), wyliczanie precyzyjnych linii cięcia oraz doborze wykończenia materiałowego. Do tego w przypadku aplikacji możemy skorzystać z funkcji AR, aby sprawdzić wizualnie, czy mebel nam pasuje. Minusem jest brak obsługi języka polskiego, ale projektować można nie tylko w calach, ale i w milimetrach.

Grafika główna wygenerowana z użyciem AI.

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