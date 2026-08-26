Netflix wdrożył duże nowości w Polsce. Starszym się nie spodobają

Netflix już dawno temu zapowiedział nowości w swojej aplikacji mobilnej inspirowane TikTokiem, ale z początku ograniczył ich dostępność do takich krajów jak Niemcy, Francja, Brazylia, Meksyk i Korea. Teraz przyszła kolej na nowe rynki, w tym polski. Użytkownicy będą mogli łatwiej odkrywać treści pasujące do ich zainteresowań za sprawą zmodyfikowanego interfejsu.

Netflix na smartfony dostał nowy pasek nawigacyjny

W aplikacji pojawił się nowy pasek nawigacyjny na górze, który w przypadku iPhone’ów jest dodatkowo inspirowany interfejsem Liquid Glass. Kolejno znajdziemy na nim sekcję Seriale, Filmy, Nowe i Popularne oraz rozwijane menu Kategorii, gdzie chowają się takie pozycje jak np. Anime, Nagrody Emmy, Reportaże czy WWE. Łatwo też wyświetlimy treści z audiodeskrypcją po polsku.

Netflix jak TikTok

Treści w serwisie prezentowane są teraz tak, by zabierać więcej miejsca w pionie niż w poziomie i lepiej dostosować się do wyświetlaczy w smartfonach. Na dolnym pasku nawigacyjnym pojawiła się też pozycja Klipy, która jest feedem pionowych krótkich wideo niczym na TikToku lub w sekcji rolek na Instagramie, Facebooku itd. Można ją swobodnie scrollować w poszukiwaniu czegoś, co nas zaciekawi.

Co istotne, dobór treści w sekcji Klipy ma być spersonalizowany pod kątem naszych zainteresowań i nie służyć jedynie do zabijania czasu, jak to ma miejsce w mediach społecznościowych. To dodatkowy sposób na to, by znaleźć coś ciekawego do obejrzenia i dodania do swojej Listy poza przeglądaniem statycznych okładek proponowanych materiałów, jak to ma miejsce na stronie głównej serwisu.

W aplikacji Netflix w nowej sekcji Klipy pojawiły się rolki jak z TikToka

Rolki od Netfliksa już w Polsce

Nowe rolki od Netfliksa można oczywiście łatwo udostępnić znajomym za pośrednictwem SMS-a lub w wiadomości na komunikatorze. Sekcja w przyszłości zostanie przy tym rozbudowana. Serwis podaje, że z czasem do sekcji Klipy zostaną dodane urywki podcastów, programów na żywo oraz materiały pochodzące z kolekcji dobranych pod kątem gatunków filmowych i naszego gustu.

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Otwartym pozostaje pytanie, kiedy Netflix zacznie kręcić seriale tak, aby na smartfonach przycinać je domyślnie do pionu. Twórcy z Hollywoodu coraz częściej kadrują swoje produkcje od razu z myślą o tym, aby wycięte z nich krótkie klipy oraz ich zwiastuny dobrze wyglądały na rolkach. Zwróćcie na to uwagę następnym razem, gdy będziecie oglądali jakiś trailer na YouTubie!

Grafika główna przerobiona z użyciem AI.

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