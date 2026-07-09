Netflix za darmo dla wszystkich wracających. Na jak długo? To zależy

Usługi online, które dopiero zdobywają popularność i których twórcy są przekonani, że oferują coś faktycznie przydatnego w dobrej cenie, zazwyczaj oferują darmowy okres próbny. Dzięki temu budują sobie bazę klientów na przyszłość. Zdarza się jednak, że z czasem z tego rezygnują i dokładnie tak było w przypadku streamingu Netflix. Ten jednak zmienił swoją decyzję.

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Darmowy okres próbny Netflix znów dostępny.

Klienci, którzy do tej pory nie korzystali z serwisu Netflix, mogą teraz sprawdzić usługę bez żadnych opłat przez określony czas. Wystarczy, że otworzą stronę internetową, a przywita ich komunikat, że mogą założyć konto i testować serwis wideo na żądanie bez żadnych opłat przez określoną liczbę dni.

Jak długo można korzystać z Netfliksa za darmo?

Okazuje się, że to zależy! W moim przypadku na stronie głównej serwisu Netflix, którą odpaliłem w trybie prywatnym w Safari na komputerze Mac, pojawiła się informacja o możliwości testowania usługi bez opłat przez dwa tygodnie. 14 dni to dość sporo czasu na to, by sprawdzić, czy pasuje nam interfejs, a jak się postaramy, to i zbindżujemy ciurkiem jakiś serial. Albo trzy.

Czy da się wydłużyć okres próbny Netflix?

Okazuje się, że… tak. Netflix nie ustalił bowiem na sztywno, jak długo można testować jego streaming wideo bez opłat. Internauci zgłaszają, że w ich przypadku pojawiają się inne liczby w ramach tego samego komunikatu o darmowym okresie próbnym. Niektórzy z nich podają, że im serwis proponuje testowanie usługi przez tydzień, a inni - że przez niemal miesiąc.

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Postanowiłem sprawdzić, czy to, ile dni Netfliksa za darmo jest nam oferowane, zależy od tego, z jakiego urządzenia aktualnie korzystam i okazało się, że i owszem. Po wejściu na stronę główną z poziomu iPhone’a podłączonego do tego samego Wi-Fi, co komputer Mac, w mobilnym Safari znalazłem informację, iż jeśli zarejestruję się z tego urządzenia, to dostanę 30 dni Netfliksa za darmo.

Jeśli planujecie sprawdzić serwis Netflix za darmo, to jest teraz idealna okazja, by to zrobić. Nie dajcie się jednak zrobić w bambuko. Jeśli w komunikacie pojawi się informacja, że możecie korzystać z niego jedynie przez 7 lub 14 dni, to odświeżajcie stronę główną usługi lub sprawdzajcie ją na różnych urządzeniach do skutku, czyli aż pojawi oferta na darmowe 30 dni.

PS Zastanawiam się, czy powrót darmowego okresu próbnego związane jest z tym, że platforma ma problem z utrzymaniem uwagi widzów przy swoich produkcjach, bo te kolejne sezony seriali Netfliksa cieszą się mizernym zainteresowaniem…

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