Nie zalogowałem się do mObywatela i dokumenty mi wygasły. Co teraz?

Użytkownicy mObywatela, którzy nie wykonali zaleceń resortu cyfryzacji i nie zalogowali się do rządowej aplikacji przed końcem minionej środy, 5 sierpnia 2026 r., mogą mieć problem z dalszym korzystaniem z oprogramowania. Trzeba będzie przywrócić ważność dokumentów.

Dokumenty w mObywatelu wygasły, jeśli się nie zalogowaliśmy

Resort cyfryzacji od dłuższego czasu zalecał Polakom zalogowanie się do mObywatela. Ta prosta czynność umożliwiała automatyczne odnowienie certyfikatów dokumentów. Terminem ostatecznym był 5 sierpnia, ale tak naprawdę zalogowanie się wcześniej pozwalało odnowić certyfikat.

Jeśli do tego czasu ani razu nie uruchomiliśmy rządowej aplikacji, szansa na automatyczne odnowienie przepadła. Warto pamiętać, że obowiązek ten nie wynikał z nadzwyczajnej akcji, lecz ze standardowej procedury bezpieczeństwa. Jest to o tyle istotne, że przechowywany w aplikacji mDowód jest w Polsce prawnie równoważny z tradycyjnym, plastikowym dowodem osobistym.

Samo zalogowanie się nie sprawiło jednak, że odnowieniu uległy bez wyjątku wszystkie cyfrowe dokumenty. Wyjątkiem są tu eLegitymacje studenckie, które - niezależnie od terminu - wymagają ręcznego odnowienia za pomocą kodu QR z dziekanatu uczelni.

Ministerstwo Cyfryzacji tłumaczy, jak przywrócić dokumenty

Przeoczenie terminu nie oznacza jednak, że dokumenty przepadły bezpowrotnie. Ministerstwo Cyfryzacji już wcześniej przygotowało procedury dla osób, które nie zalogowały się do 5 sierpnia.

Resort ujawnia, jak zapominalscy mogą przywrócić ich ważność. Wszystko zależy od tego, o jaki dokument chodzi. Jeśli wygasł mDowód, konieczne będzie ponowne potwierdzenie tożsamości - za pomocą e-dowodu, profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej.

W przypadku innych dokumentów trzeba je zaktualizować ręcznie. Dotyczy to zarówno użytkowników zwykłego mObywatela, jak i mObywatela Junior dla dzieci. Do legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej potrzebne będą kody QR wygenerowane odpowiednio w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej oraz w dziekanacie uczelni.

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