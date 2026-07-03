Śmierdzi w sklepie, wyciągasz mObywatela i już jadą. Mocna nowość

W mObywatelu została udostępniona usługa Zagrożenia zdrowia publicznego - informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Resort opisuje, że dzięki niej można zgłosić niebezpieczne miejsce lub produkt, dbając w ten sposób o bezpieczeństwo swoje oraz swojego otoczenia.

Jeśli produkt lub warunki sanitarne w danym miejscu zagrażają zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu publicznemu, warto sięgnąć po telefon i skorzystać z aplikacji - zachęca do działania Ministerstwo Cyfryzacji.

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Usługa Zagrożenia zdrowia publicznego w mObywatelu pozwala na wybór kategorii zgłoszenia, opisanie sprawy i dodanie załączników, które ją dokumentują, np. zdjęć i filmów.

W przypadku interwencji, która ma dotyczyć miejsca, użytkownik może zgłosić nieprawidłowości obejmujące takie kwestie jak:

niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu (sklepy, branża beauty, placówki lecznicze, środki transportu czy noclegi),

jakość wody (w kranie, na basenie czy na kąpielisku),

warunki pracy lub nauki (np. plany lekcji, ergonomia mebli szkolnych, tornistry),

narażenie na promieniowanie,

warunki żywienia (szpitale, przedszkola, restauracje).

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W przypadku produktu, w zgłoszeniu wskazujemy problemy dotyczące:

żywności i suplementów diety (np. wygląd, zapach, konsystencja, termin ważności, oznakowanie i reklama),

przedmiotów, które mają kontakt z żywnością (np. woreczki śniadaniowe, pudełka, przybory i urządzenia kuchenne),

cateringu dietetycznego,

detergentów,

produktów biobójczych,

kosmetyków

innych

Do zgłoszenia można też dodać załączniki: np. zdjęcia, krótkie nagrania wideo lub dokumenty. Ministerstwo podkreśla, że warto zadbać o odpowiedni opis sprawy. W przypadku zbyt małej liczby danych lub przy pominięciu ważnych informacji "zgłoszenie może pozostać nierozpatrzone".

Użytkownik może także określić, czy zgłoszenie dotyczące danego produktu lub miejsca wysyła po raz pierwszy, czy też informował już o potrzebie interwencji w danej sprawie. W aplikacji znajdziemy również statusy zgłoszeń i ich historię.

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Usługę Zagrożenie zdrowia publicznego znajdziemy w kategorii Zdrowie

- Zagrożenia zdrowia publicznego to usługa przydatna zawsze wtedy, kiedy użytkownik widzi nieprawidłowości, które mogą stanowić zagrożenie dla niego, jego otoczenia lub szerzej – społeczeństwa. Zgłoszenie interwencji umożliwia Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontrolę produktu lub miejsca oraz podjęcie dalszych kroków, aby rozwiązać problem - wyjaśnia resort cyfryzacji.

Trudno nie być pod wrażeniem tego, ile opcji pojawia się w rządowej aplikacji. Powtarzamy to bardzo często, ale cóż poradzić: tak właśnie jest. Wszystko, co potrzebuje obywatel, jest pod ręką. Jedziesz na wakacje i chcesz natychmiast otrzymywać powiadomienia, jeśli przydarzy się tam coś, co może wpłynąć na pobyt? Właśnie taka opcja się pojawiła. Idziesz na kąpielisko, a tam coś nie tak z wodą? Kilka kliknięć i sanepid poinformowany. A to przecież tylko jedne z wielu licznych opcji ułatwiających codzienne życie.

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Adam Bednarek Redaktor „Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.