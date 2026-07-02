Wyjeżdżasz, odpal mObywatela. Zadbasz o swoje bezpieczeństwo

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, podróż za granicę można teraz zgłosić bezpośrednio w mObywatelu. Usługa Odyseusz, udostępniona w aplikacji przez Ministerstwo Cyfryzacji, umożliwia rejestrację wyjazdu w systemie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

- Bezpieczeństwo Polaków za granicą to jeden z tych obszarów, gdzie cyfryzacja ma realne przełożenie na życie ludzi. Odyseusz w mObywatelu daje możliwość zgłoszenia wyjazdu w kilka minut oraz stały dostęp do aktualnych informacji o zagrożeniach w danym kraju. To konkretne narzędzie, które może mieć znaczenie w sytuacji kryzysowej – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

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Resort wyjaśnia, że za sprawą zgłoszeń w Odyseuszu Ministerstwo Spraw Zagranicznych może szybko zareagować w razie wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji. Zgłoszenie podróży jest bezpłatne i dobrowolne.

- Nowa odsłona Odyseusza to odpowiedź na potrzeby podróżujących Polek i Polaków w dobie szybko zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa na świecie. Ułatwia planowanie podróży, ale przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych usprawnia kontakt ze służbą konsularną. Podróżni nie będą już musieli przeszukiwać stron internetowych placówek czy mediów społecznościowych. Logowanie odbywa się za pomocą bezpiecznych metod uwierzytelnienia takich jak: mObywatel, Profil Zaufany, e-dowód i bankowość elektroniczna – wyjaśnia Artur Harazim, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Odyseusz znajduje się w aplikacji w kategorii Podróż. Aby zarejestrować pobyt za granicą należy:

wybrać sekcję Twoje podróże z ekranu głównego usługi

nacisnąć Zgłoś nową podróż.

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Jeśli osoba zgłaszająca posiada dzieci, może dodać je jako współuczestników wyjazdu. Rodzic może również zarejestrować podróż swoich dzieci wtedy, gdy sam nie bierze w niej udziału. Resort wyjaśnia, że ta opcja przyda się szczególnie tym osobom, które wysyłają podopiecznych na przykład na zagraniczne obozy językowe.

Po uzupełnieniu szczegółów podróży użytkownik wybiera, jak chce być informowany o komunikatach od Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Może to być mail, SMS bądź jedno i drugie.

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Resort wyjaśnia, że w sekcji Informacje o krajach znajdują się przydatne dla podróżnych aktualności. Po wybraniu pozycji z listy użytkownik może zapoznać się z:

poziomem zagrożeń w danym kraju – zarówno ogólnym, jak i z podziałem na regiony,

opisem głównych niebezpieczeństw,

wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, podróżowania, zdrowia i aspektów prawnych,

kontaktami alarmowymi takimi jak policja, pogotowie czy placówki konsularne.

Jeśli użytkownik chce być na bieżąco z sytuacją w wybranych krajach, może je obserwować i dostawać powiadomienia push w przypadku wystąpienia zagrożenia lub publikacji ważnego komunikatu. Co jednak bardzo ważne, samo zgłoszenie podróży nie gwarantuje otrzymywania powiadomień push z aplikacji. "Z tego względu użytkownik powinien rozważyć dodanie kraju do obserwowanych choćby na czas swojego pobytu na jego terenie" - zaznacza resort.

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Powiadomienia o zmianach będzie się otrzymywać przez 6 miesięcy lub do momentu wyłączenia obserwacji.

Zdjęcie główne: BartlomiejMagierowski / Shutterstock

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Adam Bednarek Redaktor „Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.