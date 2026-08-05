Odpal mObywatela, zanim pójdziesz spać. Dziś mija ważny termin

Jeżeli korzystasz z aplikacji mObywatel, warto poświęcić jej dziś kilkanaście sekund. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że do końca dnia 5 sierpnia użytkownicy powinni zalogować się do aplikacji, aby automatycznie odnowić certyfikaty swoich cyfrowych dokumentów. Brak takiego logowania może sprawić, że po upływie terminu część dokumentów utraci ważność.

Przedłuż ważność dokumentów w mObywatelu. Wystarczy zwykłe logowanie

Resort podkreśla, że nie chodzi o żadną awarię ani nadzwyczajną akcję. Aktualizacja certyfikatów jest cykliczną procedurą bezpieczeństwa, dzięki której dokumenty pozostają ważne i mogą być nadal wykorzystywane w aplikacji.

Dobra wiadomość jest taka, że zdecydowana większość użytkowników nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Wystarczy zalogować się do aplikacji najpóźniej do końca dnia 5 sierpnia, a odnowienie certyfikatów przebiegnie automatycznie.

Podczas procesu w aplikacji mogą pojawić się komunikaty informujące o odświeżaniu dokumentów. Ministerstwo Cyfryzacji zaznacza, że mają one wyłącznie charakter informacyjny i nie świadczą o problemach z działaniem usługi.

Wyjątek dotyczy części studentów

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku Legitymacji studenckiej w mObywatelu. Część użytkowników otrzyma powiadomienie o konieczności samodzielnego odświeżenia dokumentu.

Jeżeli taki komunikat pojawi się w aplikacji, konieczne będzie pobranie nowego kodu QR z dziekanatu swojej uczelni i ponowne dodanie legitymacji do mObywatela. Pozostali użytkownicy nie muszą wykonywać dodatkowych działań poza zalogowaniem się do aplikacji.

Co stanie się z mObywatelem po 5 sierpnia?

Osoby, które nie zalogują się do końca dnia 5 sierpnia, nie tracą dostępu do dokumentów bezpowrotnie. Po wygaśnięciu certyfikatów konieczne będzie jednak przywrócenie ich ważności, a cały proces stanie się bardziej czasochłonny.

W przypadku mDowodu oraz Dokumentu ochrony czasowej wymagane będzie ponowne potwierdzenie tożsamości, między innymi za pomocą e-dowodu, Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej. Pozostałe dokumenty będzie można odświeżyć ręcznie z poziomu aplikacji.

Uczniowie korzystający z legitymacji szkolnej w mObywatelu Junior będą musieli ponownie wygenerować kod QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej i jeszcze raz dodać dokument do aplikacji. Z kolei studenci, których dotyczy obowiązek ponownego dodania legitymacji, będą musieli uzyskać nowy kod QR w dziekanacie.

Lepiej zrobić to dziś

Cała operacja zajmuje zwykle chwilę, a pozwala uniknąć późniejszych formalności związanych z przywracaniem ważności dokumentów. Jeżeli od dawna nie uruchamiałeś aplikacji mObywatel, warto zrobić to jeszcze dziś i zalogować się przed końcem dnia 5 sierpnia, aby certyfikaty zostały odnowione automatycznie.

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