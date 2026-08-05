Odpal mObywatela, zanim pójdziesz spać. Dziś mija ważny termin
Jeśli korzystasz z mObywatela, warto uruchomić aplikację jeszcze przed końcem dnia. Kilkanaście sekund może uchronić cię przed późniejszym przywracaniem ważności dokumentów.
Jeżeli korzystasz z aplikacji mObywatel, warto poświęcić jej dziś kilkanaście sekund. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że do końca dnia 5 sierpnia użytkownicy powinni zalogować się do aplikacji, aby automatycznie odnowić certyfikaty swoich cyfrowych dokumentów. Brak takiego logowania może sprawić, że po upływie terminu część dokumentów utraci ważność.
Przedłuż ważność dokumentów w mObywatelu. Wystarczy zwykłe logowanie
Resort podkreśla, że nie chodzi o żadną awarię ani nadzwyczajną akcję. Aktualizacja certyfikatów jest cykliczną procedurą bezpieczeństwa, dzięki której dokumenty pozostają ważne i mogą być nadal wykorzystywane w aplikacji.
Dobra wiadomość jest taka, że zdecydowana większość użytkowników nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Wystarczy zalogować się do aplikacji najpóźniej do końca dnia 5 sierpnia, a odnowienie certyfikatów przebiegnie automatycznie.
Podczas procesu w aplikacji mogą pojawić się komunikaty informujące o odświeżaniu dokumentów. Ministerstwo Cyfryzacji zaznacza, że mają one wyłącznie charakter informacyjny i nie świadczą o problemach z działaniem usługi.
Wyjątek dotyczy części studentów
Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku Legitymacji studenckiej w mObywatelu. Część użytkowników otrzyma powiadomienie o konieczności samodzielnego odświeżenia dokumentu.
Jeżeli taki komunikat pojawi się w aplikacji, konieczne będzie pobranie nowego kodu QR z dziekanatu swojej uczelni i ponowne dodanie legitymacji do mObywatela. Pozostali użytkownicy nie muszą wykonywać dodatkowych działań poza zalogowaniem się do aplikacji.
Co stanie się z mObywatelem po 5 sierpnia?
Osoby, które nie zalogują się do końca dnia 5 sierpnia, nie tracą dostępu do dokumentów bezpowrotnie. Po wygaśnięciu certyfikatów konieczne będzie jednak przywrócenie ich ważności, a cały proces stanie się bardziej czasochłonny.
W przypadku mDowodu oraz Dokumentu ochrony czasowej wymagane będzie ponowne potwierdzenie tożsamości, między innymi za pomocą e-dowodu, Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej. Pozostałe dokumenty będzie można odświeżyć ręcznie z poziomu aplikacji.
Uczniowie korzystający z legitymacji szkolnej w mObywatelu Junior będą musieli ponownie wygenerować kod QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej i jeszcze raz dodać dokument do aplikacji. Z kolei studenci, których dotyczy obowiązek ponownego dodania legitymacji, będą musieli uzyskać nowy kod QR w dziekanacie.
Lepiej zrobić to dziś
Cała operacja zajmuje zwykle chwilę, a pozwala uniknąć późniejszych formalności związanych z przywracaniem ważności dokumentów. Jeżeli od dawna nie uruchamiałeś aplikacji mObywatel, warto zrobić to jeszcze dziś i zalogować się przed końcem dnia 5 sierpnia, aby certyfikaty zostały odnowione automatycznie.
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Redaktorka Spider's Web specjalizująca się w tematykach sztucznej inteligencji, smartfonów i oprogramowania. Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.