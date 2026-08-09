Jak działa Google Family Link? Kontrola rodzicielska w pigułce

Google Family Link to istniejące od blisko dekady narzędzie przygotowane myślą o rodzicach, którzy mogą z niego korzystać do konfigurowania ustawień tzw. kontroli rodzicielskiej na urządzeniach z Androidem, takich jak smartfony i tablety, swoich dzieci. To właśnie dzięki niemu można zadbać o to, aby pociechy nie miały dostępu do nieodpowiednich treści - ale to dopiero początek. Usługa pomaga również kultywować zdrowe nawyki korzystania z technologii.

Google Family Link - wstępna konfiguracja

Coraz więcej rodziców decyduje się na to, by ich dzieci miały własny smartfon z dostępem do internetu, a ten jest pełen zagrożeń. Odpowiednio skonfigurowana kontrola rodzicielska sprawia, iż ryzyko, iż małoletni uzyskają dostęp do treści dla nich nieodpowiednich maleje. Za pomocą narzędzi takich jak Google Family Link możemy zablokować dostęp do stron internetowych, aplikacji lub konkretnych funkcji, w tym np. mikropłatności w grach mobilnych.

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A jak ustawić Google Family Link? Trzeba zacząć od połączenia konta Google należącego do jednego z rodziców z kontem Google, które stworzone zostało dla dziecka w ramach tzw. Grupy Rodzinnej. Zarządzać tą usługą można przy tym zarówno z dowolnej przeglądarki internetowej, jak i za pomocą aplikacji mobilnej na smartfony, którą można pobrać zarówno z Google Play na sprzęty z Androidem, jak i z App Store’u na iPhone’y.

Kontrola rodzicielska w ramach Google Family Link - czas przed ekranem

Po połączeniu kont Google należących do rodzica oraz do dziecka można zacząć korzystać z wielu dostępnych w ramach Google Family Link przydatnych funkcji. Podstawową jest limitowanie tego, ile godzin przed ekranem urządzenia mobilnego syn lub córka będzie mogła spędzić każdego dnia.

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Limity można ustawić sztywno na dany dzień lub osobno dla każdej aplikacji, w tym np. TikToka lub YouTube’a, aby mieć pewność, że dziecko nie będzie przesiadych na tych platformach w nieskończoność. Jednocześnie możemy nie limitować czasu spędzanego w aplikacjach edukacyjnych takich jak np. Duolingo.

A co w sytuacji, gdy dziecko wyczerpie limit? Sprzęt, taki jak smartfon lub tablet, zostanie zablokowany aż do momentu, gdy limit zostanie zdjęty, bo np. zaczął się kolejny dzień. Rodzic ma również możliwość zgodzić się na zrobienie wyjątku, gdy uzna to za zasadne - wystarczy parę tapnięć w apce.

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Oczywiście wyłącznie od rodziców zależy, jakie dokładnie limity ustawią. Można wybrać np. inne w dni szkolne, a inne na weekendy. Da się też ustawić tzw. harmonogram pory snu i wskazać czas bez telefonu lub tabletu, a te będą wtedy automatycznie blokowane (np. między 22:00 a 8:00 lub w trakcie lekcji w szkole).

Kontrola rodzicielska w ramach Google Family Link - aplikacje, mikropłatności i strony www.

Rodzice dzięki Google Family Link mogą mieć pełną kontrolę nad tym, z jakich programów korzystają ich pociechy. Po skonfigurowaniu tej funkcji syn lub córka nie zainstalują samodzielnie żadnej nowej aplikacji lub gry ze sklepu Google Play. Rodzic będzie musiał zawsze wyrazić zgodę (da się to zrobić zdalnie).

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Do tego dochodzi opcja całkowitego całkowitego blokowania wybranych aplikacji, w tym przeinstalowanych na urządzeniach mobilnych przez ich producentów. Może to dotyczyć zarówno poszczególnych programów, jak i ich całych kategorii (co pozwala odciąć dziecko od np. wszystkich aplikacji tylko dla dorosłych).

Bardzo przydatną funkcją w ramach Google Family Link jest blokowanie mikropłatności. Dzięki temu mamy pewność, że młoda osoba nie wyda rodzinnego majątku na skórki w ulubionej grze ani jakiekolwiek wirtualną walutę - no chyba że rodzic wyrazi na to zgodę, rzecz jasna.

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Oprócz tego można zadbać o to, aby zmniejszyć ryzyko, iż dziecko, które ma dostęp do przeglądarki internetowej Chrome na swoim urządzeniu, trafiało na nieodpowiednie treści. Rodzic może wymusić zarówno filtr SafeSearch (bezpieczne wyszukiwanie), jak i blokować znane strony dla dorosłych.

Kontrola rodzicielska w ramach Google Family Link - inne funkcje

Rodzic może samodzielnie zarządzać innymi aspektami dotyczącymi konta jego dziecka, w tym np. resetować jego hasło, gdy to zostanie zapomniane. Oprócz tego Google Family Link pozwala przyznawać aplikacjom dostęp (lub go odbierać) do takich podzespołów urządzenia dziecka jak kamera czy mikrofon.

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Google Family Link pozwala przy tym namierzać telefon dziecka na mapie, jeśli tylko urządzenie ma dostęp do sieci. Można przy tym skonfigurować automatyczne wysyłanie alertów, jeśli tylko smartfon lub tablet znajdzie się poza miejscem, w którym spodziewamy się, iż będzie (czyli np. poza terenem szkoły w ciągu dnia).

Rodzic ma przy tym podgląd na stan naładowania urządzenia dziecka, a w razie potrzeby może wymusić, aby smartfon lub tablet wydały z siebie głośny sygnał dźwiękowy. To przydatne, gdy pociecha swój sprzęt elektroniczny gdzieś zapodzieje - zarówno poza domem, jak i w nim.

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Warto jednak dodać, że rodzic nie ma pełnej kontroli nad urządzeniem dziecka. Google Family Link nie pozwala na przeglądanie np. rozmów, jakie dziecko prowadzi za pośrednictwem udostępnionych mu komunikatorów. Rodzice nie mają również podglądu ekranu na żywo ani opcji podsłuchiwania rozmów.

A co się dzieje, jeśli dziecko dorośnie?

W naszym kraju, podobnie jak w wielu innych, dzieci w wieku poniżej 13 lat nie mogą mieć swojego pełnoprawnego konta Google, więc ich rodzice, jeśli chcą, by takowe miały, powinni korzystać z Google Family Link. Po ukończeniu przez syna lub córkę tego wieku rodzic może zdecydować, by kontynuować nadzór.

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W przypadku nastolatków kontrola z pomocą Google Family Link może być realizowana w mniejszym wymiarze, a do tego dziecko, gdy tylko skończy 18 lat, dostaje od Google’a komunikat, iż może przejąć pełną kontrolę nad swoim kontem. Jeśli to zrobi, rodzic otrzyma stosowne powiadomienie.

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