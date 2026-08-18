Na studia i do pracy. Polskie ceny Huawei MatePad Air i Pro Max

Już w lipcu Huawei informował, iż w jego ofercie pojawią się dwa zupełnie nowe tablety przeznaczone dla osób, które potrzebują sprzętu do nauki, pracy i rozrywki w biegu. Pierwszy z nich, czyli Huawei MatePad Air (2026), to model ze średniej półki łączący świetne parametry z atrakcyjną ceną. Drugi, nazywany Huawei MatePad Pro Max (2026), to z kolei topowy sprzęt do zadań specjalnych. Znamy już ich specyfikację oraz, co najważniejsze, polskie ceny.

Huawei MatePad Air (2026) - specyfikacja

Pierwsze z nowych urządzeń to tablet, który wyróżnia się od razu za sprawą niezwykle szczupłej obudowy. Huawei MatePad Air z 2026 r. to tablet z Androidem, który mierzy jedynie 5,3 mm grubości, podczas gdy ten wymiar w konkurencyjnych sprzętach od Apple’a z linii iPad Air to 6,1 mm.

Huawei podaje przy tym, iż nowy model jest szczuplejszy niż np. zeszłoroczny Huawei MatePad 11.5 S, który mierzył dokładnie 5,9 mm grubości. W ramach ciekawostki można też dodać, iż iPhone Air, czyli telefon zaprojektowany tak, by być smukłym, ma grubość wynoszącą 5,64 mm.

Huawei MatePad Air (2026) ma też wąskie ramki dookoła wyświetlacza - te mierzą jedynie 4,6 mm. Mimo niewielkich jak na tablet o takich możliwościach gabarytów urządzenie ma być jednak wedle zapewnień producenta o 17 proc. odporniejsze na wygięcia niż Huawei MatePad 12 X.

Jeśli o wyświetlaczu z kolei mowa, to zamontowano tutaj 12-calowy panel OLED z warstwą PaperMatte nowej generacji zapewniającej odporność na refleksy świetlne i poprawiającej widoczność w słońcu. Ma on rozdzielczość 2800 na 1840 pikseli (275 ppi), a odświeżany jest w 144 Hz.

A co znajdziemy „pod maską”? Huawei MatePad Air (2026) wyposażony został w chip Kirin T93C który jest o 10 proc. szybszy od procesora w tablecie MatePad Pro 13.2. Do dyspozycji w tym modelu mamy 256 GB pamięci wewnętrznej oraz, w zależności od wybranej wersji, 8 lub 12 GB RAM-u.

Huawei MatePad Air (2026) - ceny i promocja na start

Firma przygotowała przy tym promocję na start. W jej ramach urządzenie będziemy mogli nabyć w zestawie z wybranymi akcesoriami, a terminie od 18 sierpnia do 5 października 2026 r. możemy liczyć na zniżkę w wysokości 500 zł w porównaniu do ceny detalicznej. Pełny cennik Huawei MatePad Air (2026) jest taki:

Huawei MatePad Air (2026) 8 GB / 256 GB z klawiaturą - 2999 zł (zamiast 3499 zł);

/ 256 GB z klawiaturą - (zamiast 3499 zł); Huawei MatePad Air (2026) 8 GB / 256 GB z klawiaturą i rysikiem - 3299 zł (zamiast 3799 zł);

8 GB / 256 GB z klawiaturą i - (zamiast 3799 zł); Huawei MatePad Air (2026) 12 GB / 256 GB z klawiaturą - 3299 zł (zamiast 3799 zł);

/ 256 GB z klawiaturą - (zamiast 3799 zł); Huawei MatePad Air (2026) 12 GB / 256 GB z klawiaturą i rysikiem - 3499 zł (zamiast 3999 zł).

Klawiatura, którą zawsze dostajemy w zestawie, to Huawei Smart Magnetic Keyboard, a rysik, który jest akcesorium opcjonalnym, to Huawei M-Pencil Pro. Pierwszy z zestawów, czyli ten z klawiaturą, dostępny jest wyłącznie na stronie huawei.pl. W tym przypadku tablet Huawei MatePad Air (2026) w wersji z 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej będzie mieć kolor biały.

Jeśli zdecydujemy się na zestaw Huawei MatePad Air (2026) 8 GB / 256 GB z klawiaturą i rysikiem, to do wyboru są kolory różowy i niebieski. W przypadku modeli z 12 GB RAM-u dostępna jest wersja niebieska niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na zestaw z klawiaturą (również dostępny wyłącznie na huawei.pl), czy z klawiaturą i rysikiem.

Oprócz tego klienci, którzy uprzednio zarejestrowali się na stronie firmy, otrzymali dodatkową zniżkę early bird w wysokości 300 zł. Do tego przygotowano rabat dla studentów w wysokości 15 proc. łączący się z rabatem z oferty premierowej. Można uzyskać go za pośrednictwem portali StudentBeans, UniPerks lub ISIC (wymagana jest weryfikacja statusu studenta).

Huawei MatePad Pro Max (2026) - specyfikacja

Drugi z nowych sprzętów to przedstawiciel wyższej półki wydajnościowej, a jego obudowa jest jeszcze szczuplejsza - ma jedynie 4,7 mm grubości. Sprzęt wypada pod tym kątem naprawdę nieźle w porównaniu do konkurencyjnego 13-calowego iPada Pro, w przypadku którego ten wymiar to 5,55 mm.

Huawei MatePad Pro Max (2026) ma też lepiej odprowadzać ciepło ze swojej centralnej części, a tym samym zapewniać dłuższy czas pracy z pełną mocą obliczeniową. Zainstalowane w nim oprogramowanie to system Android z preinstalowanymi apkami takimi jak np. HiNote czy GoPaint.

Producent podaje przy tym, iż mimo niewielkiej grubości sprzęt ma być wytrzymalszy od poprzednich tabletów z oferty marki, bo na urządzenie składa się teraz mniej elementów, co ma poprawić jego sztywność. Dodajmy zaś, że mamy tu do czynienia ze sprzętem z ekranem typu OLED o przekątnej aż 13 cali.

Wyświetlacz w Huawei MatePad Pro Max (2026) jest nie tylko ogromny, ale ma również wysoką rozdzielczość wynoszącą 3000 na 2000 pikseli. Odświeżany jest z częstotliwością do 144 Hz, ma jasność do 1600 nitów i pokryto go warstwą PaperMatte nowej generacji, co pracę w słońcu i eliminuje refleksy świetlne.

Huawei MatePad Pro Max (2026) - ceny i promocja na start

W przypadku tego modelu również niezależnie od wybranej wersji zawsze będziemy mieć klawiaturę w zestawie, a można do tego wybrać również ofertę z rysikiem w cenie. W terminie od 18 sierpnia do 5 października każdy z nich będzie można kupić o 500 zł taniej. Pełny cennik Huawei MatePad Pro Max (2026) jest taki:

Huawei MatePad Pro Max (2026) 12 GB / 256 GB z klawiaturą - 4699 zł (zamiast 5199 zł);

12 GB / z klawiaturą - (zamiast 5199 zł); Huawei MatePad Pro Max (2026) 12 GB / 256 GB z klawiaturą i rysikiem - 4999 zł (zamiast 5499 zł);

12 GB / 256 GB z klawiaturą i - (zamiast 5499 zł); Huawei MatePad Pro Max (2026) 12 GB / 512 GB z klawiaturą - 5699 zł (zamiast 6199 zł);

12 GB / z klawiaturą - (zamiast 6199 zł); Huawei MatePad Pro Max (2026) 12 GB / 512 GB z klawiaturą i rysikiem - 5999 zł (zamiast 6499 zł).

Dorzucana do tabletu klawiatura to Huawei Smart Magnetic Keyboard z touchpadem, a opcjonalny rysik to Huawei M-Pencil Pro. Tablet w wersji z 256 GB pamięci sprzedawany będzie w szarej wersji kolorystycznej, a model z 512 GB w białej. W obu przypadkach zestawy z samą klawiaturą kupimy wyłącznie na stronie producenta.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone ofercie marki Huawei:

A jak tablety Huawei MatePad Air (2026) i Huawei MatePad Pro Max (2026) sprawdzają się w praktyce? Tego dowiecie się z ich pełnych recenzji obu tych urządzeń, które lada moment pojawią się na łamach Spider’s Web.

Tło grafiki głównej wygenerowane z użyciem AI

Ładowanie...