Planujesz kupić tablet? Zapisz tę datę w kalendarzu

Tablety nie są sprzętami, które wymieniamy za często, ale wiele osób planuje takowy kupić w wakacje w oczekiwaniu na nowy rok szkolny. Zamiast brać model z poprzedniej kolekcji warto zdecydować się na zupełnie nowy sprzęt, a dwa takowe od marki Huawei trafią do sklepów już w przyszłym miesiącu. Z tej okazji firma przygotowała promocję dla „wczesnych ptaszków”.

Huawei i dwa nowe tablety do pracy i nauki

Tablety z oferty Huawei nie bez powodu cieszą się dużą popularnością wśród użytkowników - atrakcyjne ceny w połączeniu z eliminującymi refleksy świetlne ekranami PaperMatte sprawiają, że to urządzenia warte uwagi. Lada moment pojawią się dwa nowe: tańszy i super-szczupły Huawei MatePad Air (2026) oraz droższy, ale jeszcze lepiej wyposażony Huawei MatePad Pro Max (2026).

Huawei MatePad Air (2026) - co trzeba o nim wiedzieć?

Mamy tutaj do czynienia z naprawdę szczupłym urządzeniem, którego grubość to jedynie 5,3 mm; dla porównania iPady Air od Apple’a mierzą 6,1 mm. To jednocześnie mniej niż Huawei MatePad 11.5 S z 2025 r., który mierzył 5,9 mm oraz mniej niż… chwalony za swoją sylwetkę smartfon iPhone Air, którego grubość to 5,64 mm. No i nie powiem - robi to ogromne wrażenie na żywo.

Mimo to Huawei przekonuje, iż tańszy z jego nowych tabletów i tak jest niezwykle odporny na wygięcia; o 17 proc. bardziej niż MatePad 12 X. Poprawiono w nim również system chłodzenia oraz wydajność, a za sprawą chipu Kirin T93C z 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej jest o 10 proc. szybszy od modelu MatePad Pro 13.2. Ma też naprawdę wąskie ramki dookoła wyświetlacza - mierzą jedynie 4,6 mm.

Wyświetlacz w Huawei MatePad Air (2026) ma przy tym naprawdę niezłe parametry: to panel typu OLED o przekątnej długości 12 cali i rozdzielczości 2800 na 1840 pikseli (275 ppi). Odświeżany jest z częstotliwością do 144 Hz, co docenią gracze, a jego jasność dochodzi do 1200 nitów. Ma też warstwę PaperMatte nowej generacji, dzięki czemu padające na niego światło jest sprawnie rozpraszane.

Huawei MatePad Pro Max (2026) - co trzeba o nim wiedzieć?

Drugi z nowych sprzętów marki Huawei kierowany jest do jeszcze bardziej wymagających użytkowników. W tym przypadku obudowa mierzy jedynie 4,7 mm, a to mniej niż w przypadku 13-calowego iPada Pro od Apple’a, który mierzy 5,55 mm. Jego obudowa została przeprojektowana tak, aby na urządzenie składało się mniej elementów, co ma poprawiać jego sztywność oraz wytrzymałość.

Huawei zadbał również o to, aby nowy topowy tablet lepiej odprowadzał ciepło z centralnej części urządzenia, a epicentrum nie znajdowało się na jednym z jego boków. Ma to zapewnić dłuższy czas pracy z pełną mocą obliczeniową pod obciążeniem. Do tego dochodzi preinstalowane oprogramowanie do pracy i tworzenia treści, które ma za zadanie wykorzystać potencjał podzespołów.

A co z wyświetlaczem? W tym przypadku również mamy odświeżany z częstotliwością do 144 Hz panel typu OLED z warstwą PaperMatte, ale o wyższej rozdzielczości i jasności. Te parametry wynoszą w jego przypadku odpowiednio 3000 na 2000 pikseli i 1600 nitów. Prezentuje się fenomenalnie nie tylko w słońcu, ale i pod dachem, gdy na wyświetlacz pada ostre źródło światła.

Zniżka na Huawei MatePad Air (2026) i Pro Max (2026)

Huawei MatePad Air i MatePad Pro Max z oferty na 2026 r. zapowiadają się naprawdę nieźle, a już niedługo na łamach Spider’s Web pojawią się ich recenzje - oba tablety obecnie testujemy. Nowe urządzenia z tej kategorii pracujące pod kontrolą systemu Android z obsługą Huawei Mobile Services zgodne będą oczywiście z akcesoriami marki Huawei takimi jak klawiatury i rysiki.

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Sprzedaż rozpocznie się 18 sierpnia 2026 r. i czekamy na informację o cenach, ale… już teraz można zadbać o to, by kupić je na premierę okazyjnie. Wystartowała promocja Early Bird, w ramach której od 28 lipca do 17 sierpnia 2026 r. można uzyskać dodatkowe 300 zł (Air) lub 500 zł (Pro Max) rabatu do cen premierowych - zarówno u partnerów handlowych Huawei, jak i na stronie huawei.pl.

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