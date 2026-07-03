Huawei odpala wakacyjne rabaty. Sprzęty są tańsze aż o 1/3
Wakacje i lato oficjalnie się rozpoczęły, więc sklep Huawei uruchomił promocje z tej okazji. Przez następny miesiąc będzie można nabyć zegarki i inne sprzęty marki w niższych cenach.
Wyprzedaż jest dostępna w oficjalnym sklepie huawei.pl. Dotyczy zegarków, słuchawek, smartfonów i tabletów producenta. Sprawdźmy, na czym można oszczędzić najbardziej.
Zegarki Huawei Watch dostępne w niższych cenach
W przypadku zegarków możemy liczyć na kilka opłacalnych promocji. W ofercie znajdziemy:
Najtańsze propozycje można zatem kupić już za niespełna 400 zł. Wszystko zależy od klasy wybranego sprzętu. Zdecydowanie najciekawiej prezentuje się zeszła generacja zegarków Watch GT 5, w której za 600 zł możemy nabyć naprawdę konkretny sprzęt z dużym ekranem, mnóstwem czujników i funkcji oraz przede wszystkim długim czasem pracy na baterii do 2 tygodni.
Zegarki Huawei charakteryzują się naprawdę dobrym stosunkiem ceny do jakości. Nie kosztują przesadnie dużo, a pod wieloma względami przewyższają konkurencję.
Smartfony, słuchawki i tablety też w promocji
Oprócz zegarków Huawei uruchomił wyprzedaż na pozostałe kategorie sprzętów:
- składany smartfon Huawei Mate X6 za 4699 zł zamiast 5499 zł;
- smartfon Huawei Pura 80 Pro ze słuchawkami FreeBuds 7i w gratisie za 3499 zł;
- słuchawki Huawei FreeClip w wersji różowej za 449 zł zamiast 499 zł;
- słuchawki FreeBuds Pro 5 za 699 zł zamiast 849 zł.
- tablet Huawei MatePad 11,5 S za 1099 zł zamiast 1199 zł;
To tylko wybrane promocje - ofert w sklepie Huawei jest znacznie więcej. Wyprzedaż potrwa do 2 sierpnia 2026 r. lub do wyczerpania zapasów. Zakupy za min. 200 zł pozwalają na darmową dostawę. Można też uzyskać rabat w wysokości 50 zł za zapisanie się na newsletter.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.