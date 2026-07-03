Huawei odpala wakacyjne rabaty. Sprzęty są tańsze aż o 1/3

Wyprzedaż jest dostępna w oficjalnym sklepie huawei.pl. Dotyczy zegarków, słuchawek, smartfonów i tabletów producenta. Sprawdźmy, na czym można oszczędzić najbardziej.

REKLAMA

Zegarki Huawei Watch dostępne w niższych cenach

W przypadku zegarków możemy liczyć na kilka opłacalnych promocji. W ofercie znajdziemy:

Najtańsze propozycje można zatem kupić już za niespełna 400 zł. Wszystko zależy od klasy wybranego sprzętu. Zdecydowanie najciekawiej prezentuje się zeszła generacja zegarków Watch GT 5, w której za 600 zł możemy nabyć naprawdę konkretny sprzęt z dużym ekranem, mnóstwem czujników i funkcji oraz przede wszystkim długim czasem pracy na baterii do 2 tygodni.

Zegarki Huawei charakteryzują się naprawdę dobrym stosunkiem ceny do jakości. Nie kosztują przesadnie dużo, a pod wieloma względami przewyższają konkurencję.

REKLAMA

Smartfony, słuchawki i tablety też w promocji

Oprócz zegarków Huawei uruchomił wyprzedaż na pozostałe kategorie sprzętów:

To tylko wybrane promocje - ofert w sklepie Huawei jest znacznie więcej. Wyprzedaż potrwa do 2 sierpnia 2026 r. lub do wyczerpania zapasów. Zakupy za min. 200 zł pozwalają na darmową dostawę. Można też uzyskać rabat w wysokości 50 zł za zapisanie się na newsletter.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA

Ładowanie...

Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.