Słuchawki, które przyczepiasz do ucha. Huawei FreeClip 2 S zaraz w Polsce

Huawei postanowił wyjść przed szereg i zrobić słuchawki, które na pierwszy rzut oka nie wyglądają jak typowe TWS-y, do których przyzwyczaiła nas konkurencja. Dotyczy to całej propozycji: samych słuchawek w kształcie klipsów oraz etui ładującego przypominającego puderniczkę. Sprzęt niebawem trafi do Polski i już teraz można odebrać kupon rabatowy na jego zakup.

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Huawei FreeClip 2 S zaraz trafią do Polski

Huawei zapowiedział, że premiera słuchawek FreeClip 2 S odbędzie się już za dwa tygodnie - 14 lipca 2026 r. Z okazji nadchodzącego debiutu firma przygotowała też małą promocję zakładającą możliwość odebrania 50 zł rabatu na zakup urządzenia, gdy tylko zostanie wprowadzone do sprzedaży.

Aby móc liczyć na niższą cenę (ta nie jest jeszcze znana), trzeba będzie skorzystać z kuponu rabatowego. W pierwszej kolejności należy jednak zapisać się do promocji. Proces jest prosty - w sklepie internetowym Huawei znajdziemy rubrykę, w której należy wpisać swój adres e-mail, na który zostanie przesłany kod rabatowy w dniu premiery. Zapisać się można tylko do 13 lipca do godz. 23:59.

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SPRAWDŹ OFERTĘ Słuchawki Huawei Freeclip 2 S Huawei

Z kolei kod rabatowy będzie dostępny do wykorzystania przez ponad miesiąc od premiery – do 16 sierpnia 2026 r. Rabat zadziała tylko przy zakupie nowych FreeClip 2 S w oficjalnym sklepie Huawei. Kuponu nie można łączyć z innymi kodami rabatowymi.

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Huawei FreeClip 2 S to nietypowe słuchawki

Huawei FreeClip 2 S to kolejne otwarte słuchawki producenta, które wyróżniają się budową w kształcie klipsa. Nie są to zatem typowe TWS-y, które wkładamy do ucha lub kanału słuchowego. Zamiast tego są przyczepione do małżowiny i trochę przypominają kolczyki. Mają wiele wspólnego ze słuchawkami dousznymi, ponieważ zostały pozbawione gumowych wkładek.

Każda ze słuchawek waży 5,1 g, a więc same słuchawki mają być praktycznie niewyczuwalne. Dzięki budowie w kształcie klipsa dobrze trzymają się ucha. Jeśli macie problem z wypadającymi słuchawkami, niezależnie od ich budowy czy producenta - te powinny go rozwiązać. Słuchawki mają być wodoszczelne i odporne na kurz, co potwierdza standard IP57.

Z kolei samo etui wygląda jak puderniczkę. Dzięki niemu słuchawki mogą działać łącznie do 38 godz.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.