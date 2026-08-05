Alerty RCB to jakiś żart. SMS-y zapychają telefon, a jest coś lepszego

System ostrzegania, który był wykorzystywany w konkretnych sytuacjach, w ostatnich dniach zamienił się w pogodynkę. Polacy otrzymują wiadomości o upałach czy burzach nawet w środku nocy praktycznie codziennie. Całkowitą niewydolność systemu ukazały jednak wydarzenia w województwie lubelskim, gdzie spadła rosyjska rakieta Ch-101. Mieszkańcy nie dostali wtedy żadnego ostrzeżenia.

Alerty RCB bazują na wiadomościach SMS – i to jest zasadniczy problem

Za to tego samego dnia cała Polska otrzymała spóźnioną wiadomość z poradnikiem bezpieczeństwa. Do tekstu dołączono niedziałający link, mimo że twórcy Alertu RCB przez lata zarzekali się, że w komunikatach nigdy nie będzie żadnych odnośników. Coś się zmieniło?

Główną wadą systemu jest sam mechanizm działania. Kiedy coś się dzieje, system musi automatycznie wygenerować wiadomość do wszystkich użytkowników w danym rejonie. Jak ujawnia Orange, po drodze muszą zostać wykonane odpowiednie kroki i procedury:

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) podejmuje decyzję o wysłaniu alertu, przygotowuje tekst liczący maksymalnie 306 znaków i określa obszar geograficzny z dokładnością do powiatu - czasami wysyła się go na całą Polskę;

treść jest wysyłana do operatorów komórkowych, a ci następnie potwierdzają wysłanie SMS-a we własnych systemach;

SMS-y z Alertem RCB są wysyłane przez operatorów między zwykłymi wiadomościami;

setki lub tysiące smartfonów na danym obszarze odbierają wiadomość z alertem, a następnie operatorzy przesyłają raport, ile użytkowników otrzymało wiadomość.

Realizacja wszystkiego przez SMS-y potężnie obciąża infrastrukturę. Wiadomości trafiają do absolutnie każdego urządzenia zalogowanego do sieci - bez znaczenia, czy mówimy o telefonie, czy o routerze z kartą SIM. Efekt? Zapchana sieć dokładnie wtedy, gdy liczy się każda sekunda.

Jest jednak lepszy sposób na ostrzeganie ludności: Cell Broadcast

Za granicą stosuje się znacznie wydajniejszy system - Cell Broadcast. Omija on procedury wymagane w Alercie RCB i nadaje wiadomości do wszystkich aktywnych urządzeń na danym obszarze bez znaczenia, z jakiej sieci korzystasz.

Cell Broadcast to nie klasyczny SMS. Komunikat nie zapycha skrzynki i może mieć aż 1395 znaków. Powiadomienie dociera natychmiastowo. Nie powoduje nadmiernego obciążenia sieci. Stacja bazowa emituje komunikat, który w ciągu kilku sekund pojawia się na telefonie - działa to zarówno na Androidzie, jak i iOS. Oba systemy wykrywają komunikaty i zapewniają powiadomienie wraz z dźwiękiem i wibracją.

Cell Broadcast działa w wielu europejskich krajach, ale nie w Polsce. Rozwiązanie możemy spotkać w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Grecji, Wielkiej Brytanii i wielu innych. Wprowadzenie go do Polski mogłoby pomóc w konkretnych sytuacjach.

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