Będziesz zwijać swój telefon. Samsung zaskoczy nas szybciej, niż myślisz

Poza klasycznymi smartfonami w ofercie koreańskiego producenta znajdziemy też modele składane. Niebawem, bo już 22 lipca 2026 r., doczekamy się kolejnej generacji urządzeń Galaxy Z Fold i Flip. Następny w kolejce jest jednak zwijany smartfon, który ma wejść na rynek już w przyszłym roku.

Pierwszy zwijany smartfon Samsunga w 2027 r.

Informator na podstawie łańcucha dostaw podaje, że Samsung przyspieszył z pracą nad pierwszym zwijanym smartfonem. Możliwe, że urządzenietrafi na rynek znacznie wcześniej, niż początkowo zakładano. Dotychczasowe harmonogramy wskazywały na debiut na początku 2028 r., jednak teraz pojawiła się szansa, że sprzęt zostanie wprowadzony do sprzedaży już w następnym roku.

Pierwszy zwijany smartfon oczywiście będzie bazował na autorskich panelach OLED Samsunga. Koreański producent już w ostatnich latach udowadniał, że potrafi tworzyć tego typu wyświetlacze, prezentując je na różnych wydarzeniach technologicznych.

Prototyp a urządzenie gotowe do masowej sprzedaży to jednak dwie zupełnie odmienne kwestie. Taki sprzęt musi charakteryzować się znacznie większą żywotnością i odpornością na codzienne sytuacje. Zwijane telefony mają być docelowo jeszcze bardziej zaawansowane niż dotychczasowe składaki, zamieniając kompaktowe urządzenia w pełnoprawne tablety.

Druga generacja podwójnie składanego smartfona Samsunga na horyzoncie

Składane smartfony nie są niczym nowym na rynku. Samsung już od 2019 r. rozwija urządzenia z serii Galaxy Z Fold w kształcie książki, a od 2020 r. serię Z Flip w kształcie puderniczki - lub, jak kto woli, klapki. Pod koniec 2025 r. zobaczyliśmy nawet coś ciekawszego: Samsunga Galaxy Z TriFold, wyposażonego w nie jeden, a dwa mechanizmy składania. Urządzenie trafiło jednak tylko na wybrane rynki, takie jak USA czy Korea Południowa.

Jak podają źródła z łańcucha dostaw, Samsung miał przyspieszyć prace nad Galaxy Z TriFoldem 2. Producentowi udało się opracować i wprowadzić nowy, ulepszony system zawiasów. W odróżnieniu od klasycznych składaków, podwójnie składane modele muszą składać się w nieco inny sposób, ponieważ jeden segment ekranu musi znaleźć się nad pozostałymi. Szerszy mechanizm nie pomagał jednak w miniaturyzacji.

Dzięki nowemu zawiasowi Samsung może zmniejszyć grubość i masę urządzenia, ponieważ wszystkie jego elementy będą ujednolicone. Pierwszy Galaxy Z TriFold nie należał do najlżejszych sprzętów – ważył bowiem aż 309 g. Dzięki wprowadzonym zmianom nowa generacja powinna być znacznie bardziej poręczna.

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