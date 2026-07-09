Tak One UI 9.0 zmieni Samsungi Galaxy. Duże powody do zadowolenia

Obecnie smartfony Galaxy działają pod kontrolą One UI 8.5 na bazie Androida 16. Wszystkie modele, które miały zostać zaktualizowane, już otrzymały oprogramowanie. Teraz pozostaje nam czekać, aż Samsung wyda nowszą wersję One UI 9.0. Ta przyniesie zauważalne nowości, dzięki którym smartfony Galaxy staną się ładniejsze.

One UI 9.0 wypiękni smartfony Samsung Galaxy

Jak wynika z ostatnich doniesień, Samsung wraz z One UI 9.0 wprowadzi kilka pomniejszych zmian w systemie: bardziej kanciastą stylistykę (np. widżetów), odświeżony pasek sterowania Now Bar czy nowe funkcje związane z prywatnością.

Pierwsi użytkownicy mogą testować oprogramowanie na smartfonach z serii Galaxy S26 i, jak wynika z doniesień użytkownika Galaxy Techie, One UI 9.0 ulepsza także kwestię personalizacji ekranu głównego. Obecnie użytkownicy Samsungów mają spore pole do popisu pod tym względem, ale w nowej wersji nakładki personalizacja będzie jeszcze większa.

fot. Galaxy Techie

W One UI 9.0 użytkownicy będą mogli dostosować pod siebie np. tło docka (czyli elementu interfejsu w dolnej części ekranu, do którego przypina się najbardziej potrzebne aplikacje, takie jak przeglądarka czy telefon), dodając kolory, rozmycia, a nawet własne obrazy.

Samsung odblokował też liczbę przypinanych aplikacji – dotychczas dostosowywała się ona do siatki ekranu głównego (np. z czterema lub pięcioma aplikacjami w wierszu) – teraz ten element jest niezależny. Można zatem przypiąć dowolną liczbę aplikacji do dolnego paska.

Producent wprowadził również obsługę nowych gestów z wykorzystaniem wielu palców, gdzie każda akcja jest przypisana do konkretnego gestu: przesunięcia w określonym kierunku, szczypania i wielu innych. Użytkownik dostaje spore możliwości dostosowania tej opcji pod siebie: może zatem uruchamiać aplikacje, regulować głośność, włączać wyszukiwanie, zmieniać jasność, robić zrzuty ekranu i nie tylko.

fot. Galaxy Techie

Wraz z One UI 9.0 aplikacja Home Up zagwarantuje bardziej konfigurowalny układ siatki ekranu głównego (a nie tylko dwie czy trzy gotowe opcje). Dużą zaletą jest możliwość wykonania kopii zapasowej czy przywrócenia ustawień. Opcje zostaną udostępnione wraz z aktualizacją nakładki, która zostanie wdrożona po raz pierwszy na nowych składanych smartfonach Galaxy Z 8. Później zostanie udostępniona wszystkim w ramach aktualizacji do końca roku.

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