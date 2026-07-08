Najtańszy Samsung nadchodzi. Wiem już, że będzie hitem

Koreański producent po cichu przygotowuje nowego Galaxy A08. Smartfon, będący bezpośrednią odpowiedzią na zeszłorocznego Galaxy A07, właśnie został potwierdzony przez co najmniej dwa urzędy zajmujące się certyfikacją. To będzie najtańszy nowy model Samsunga. Przeczuwam wysokie zainteresowanie wśród Polaków.

Samsung Galaxy A08 potwierdzony

Samsung ma w swojej ofercie mnóstwo tanich telefonów. Ostatnio wprowadził na rynek co najmniej kilka modeli: Galaxy A57, A37, a w minionym miesiącu przyszedł czas na Galaxy A27. Taktyka producenta z Korei Południowej zakłada schodzenie coraz niżej, jeśli chodzi o segment cenowy – na początku roku wydawane są flagowce, a później sukcesywnie tańsze urządzenia.

Obecnie czekamy na dwa naprawdę tanie modele: Galaxy A18, o którym usłyszeliśmy niedawno, oraz Galaxy A08. Na temat tego drugiego pojawiło się mnóstwo nowych informacji. Przede wszystkim urządzenie zostało certyfikowane przez dwie organizacje: WiFi Alliance oraz Biuro Standardów Indyjskich (BIS). Udostępnione dokumenty ujawniły nazwę kodową SM-A085F/DS, pod którą kryje się właśnie Galaxy A08.

Oprócz tego Samsung wewnętrznie testuje oprogramowanie układowe stworzone z myślą o tym budżetowym modelu. Informator Mohammed Khatri zauważył, że na serwerach producenta pojawiła się wczesna wersja systemu operacyjnego One UI 9.0 (Android 17) oznaczona numerem A085FXXU0AZF7. Te trzy źródła bezsprzecznie potwierdzają istnienie oraz zaawansowane prace nad Galaxy A08, a także sugerują rychłą premierę urządzenia.

Czego oczekujemy po Galaxy A08?

Samsung Galaxy A08 będzie oczywiście tanim smartfonem o możliwie najbardziej podstawowej specyfikacji technicznej i funkcjach. Oczekuje się, że model ten będzie stanowił lekkie odświeżenie względem poprzednika, który oferował:

procesor MediaTek Helio G99;

6,74-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ i odświeżeniu 90 Hz;

akumulator 5000 mAh, ładowanie 25 W;

główny aparat z tyłu 50 Mpix oraz przedni 8 Mpix;

wodoszczelność na poziomie IP54.

W nowym Galaxy A08 nie oczekujemy jednak rewolucji pod kątem możliwości technicznych. Producent najprawdopodobniej lekko ulepszy czip i ekran, a reszta pozostanie bez zmian. Mimo wszystko urządzenie może być nieco droższe w porównaniu z zeszłorocznym modelem. Winowajcą jest tu obecny kryzys na rynku pamięci, który sprawia, że elektronika użytkowa mocno drożeje.

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