Android 17 trafia na telefony Xiaomi. Sprawdź, czy masz aktualizację

System Android 17 został wydany już na początku czerwca, kiedy to Google udostępnił go w pierwszej kolejności na swoich smartfonach z serii Pixel. Od lat to właśnie producent odpowiedzialny za system jako pierwszy na rynku wdraża najnowszą wersję oprogramowania. Samsung jest również znany z szybkich aktualizacji, ale tym razem to Xiaomi okazało się szybsze. W tym roku jest drugim producentem, który wdraża najnowszy system na swoje smartfony.

Xiaomi drugim producentem smartfonów, który udostępnia Androida 17

Xiaomi w ostatnich latach nie mogło równać się np. z Samsungiem, jeśli chodzi o szybkość dostarczania aktualizacji systemu z nowym Androidem. Tym razem gigant z Chin znalazł sposób na udostępnienie najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym ludzikiem przed innymi producentami smartfonów.

Firma zaczęła aktualizować pierwsze smartfony do wersji HyperOS 3.3, bazującej na Androidzie 17. W pierwszej kolejności na uaktualnienie mogą liczyć najlepsze modele wydane w tym roku: Xiaomi 17 oraz Xiaomi 17 Ultra. Inne stosunkowo nowe smartfony, takie jak Xiaomi 17T oraz 17T Pro, jak na razie nie otrzymały nowej wersji Androida, ale to najprawdopodobniej kwestia czasu.

Xiaomi już wcześniej testowało oprogramowanie dla tych urządzeń - zresztą podobnie jak dla starszych sztandarowców, takich jak Xiaomi 15 czy 15 Ultra. Jeśli firma udostępniła Androida 17 na bazie HyperOS 3.3 tak szybko dla pierwszych modeli, nie powinniśmy się spodziewać, że w przypadku innych każe nam czekać wiele miesięcy.

Gdy Xiaomi wdroży Androida 17 w sztandarowych modelach, następne w kolejce będą smartfony z tańszej serii Redmi Note i Redmi. Warto jednak zaznaczyć, że aktualizacja ma tu symboliczny charakter i użytkownicy powinni raczej wypatrywać czegoś innego.

Sam Android 17 nie wprowadza do smartfonów Xiaomi nowych funkcji

Producenci smartfonów oferują własne wersje Androida za sprawą autorskich nakładek. Xiaomi rozwija HyperOS-a, który w dużej mierze bazuje na stworzonych przez firmę funkcjach. Aktualizacja do Androida 17 w tym przypadku nie wprowadza dużych zmian.

Jeśli czekacie na nowe rozwiązania, musicie poczekać na uaktualnienie do HyperOS 4.0, które jest niezależne od wersji systemu, na której bazuje. Wersja 3.3 to swojego rodzaju podwaliny pod większą aktualizację.

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