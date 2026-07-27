Będziesz grać za darmo bez konsoli. Jak to możliwe?

Granie na konsolach i komputerach nie zostało wyparte przez usługi w chmurze, ale gracze uzyskali nowe możliwości. Rozwiązania takie jak Nvidia GeForce NOW czy Xbox Cloud Gaming pozwalają na uruchamianie najnowszych gier bez potrzeby posiadania najnowszego sprzętu. O ile GeForce NOW jest darmowy (z ograniczeniami, ale jednak), o tyle Xbox obecnie wymaga opłaty za abonament. Jednak teraz zmienia podejście.

Xbox uruchamia darmowe granie w chmurze bez konsoli

Xbox postanowił udostępnić pierwszym graczom możliwość strumieniowania gier bez dodatkowych opłat. W tym celu uruchomił usługę Xbox Cloud Gaming w wersji obejmującej reklamy. W praktyce wygląda to tak, że rozwiązanie pozwala uruchomić posiadane przez użytkownika gry zakupione w sklepie Microsoft Store.

Najlepsze w tym jest to, że nie musimy mieć do tego mocnego komputera lub konsoli. Gra jest uruchamiana bowiem na zewnętrznych serwerach dostawcy, który udostępnia nam sprzęt do grania. Wystarczy więc dostęp do internetu oraz urządzenie takie jak telefon czy stary laptop. Jest tu jednak pewien haczyk - dostęp do maszyny jest ograniczony do jednej godziny na jedną sesję. Po tym czasie należy ponownie uruchomić grę.

Oprócz tego przed włączeniem produkcji użytkownik zobaczy reklamy. Obecnie mowa o 2-minutowym bloku reklamowym niemożliwym do pominięcia. Działa to bowiem na zasadzie podobnej do YouTube’a, z którego domyślnie możemy korzystać bez dodatkowych opłat, ale musimy zgodzić się na wyświetlanie reklam w różnych momentach odtwarzanego wideo.

Oczywiście reklamy mają zrekompensować darmowy charakter usługi. Na czymś Microsoft (podobnie jak YouTube) przecież musi zarabiać. Producent uważa, że celem nowej testowanej usługi jest dalsze rozszerzenie dostępności różnych sposobów grania w gry na Xboxie. Firma ma niemałe problemy w ostatnich latach (o czym świadczy np. wycofanie konsol Series X | S z Polski) i najwyraźniej szuka kolejnych sposobów na zarobek.

Ratunek dla posiadaczy starych konsol Xbox One

Z drugiej strony granie w chmurze to sposób na danie nowego życia starej konsoli Xbox One, na którą nie wychodzą już przecież żadne nowe gry. Microsoft podkreśla, że posiadacze konsol poprzedniej generacji będą mogli uruchomić produkcje stworzone z myślą o Series X | S bez potrzeby kupowania nowego sprzętu.

Obecnie nie wiemy, kiedy darmowa usługa zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników.

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